Mobilisation et agitation autour des grands accords commerciaux

mercredi, 25.01.2017

NEOPROTECTIONNISME. Le trumpisme en action depuis le début de la semaine provoque des réactions en chaîne

Interrompre irrévocablement le processus d’application du Traité de libre-échange transpacifique (TTP), trop favorable aux onze partenaires des Etats-Unis. La réalisation en début de semaine d’une des grandes menaces (ou promesses) de la campagne électorale du président américain Donald Trump a provoqué, ou coïncidé avec une effervescence inhabituelle s’agissant d’accords commerciaux.

L’Australie, qui se retrouve ainsi chef de file du projet de traité sans les Etats-Unis, a aussitôt réagi par la voie de son premier ministre en précisant que des discussions avaient lieu actuellement parmi les onze membres restants pour sauver l’accord. Ces échanges exploratoires ont en fait eu lieu la semaine dernière à Davos.

La Chine a même été sollicitée pour «remplacer» les Etats-Unis, aux yeux desquels le traité devait au départ répondre à l’importance jugée démesurée de la première puissance émergente. L’inclusion de l’Indonésie aurait également été évoquée. Le premier ministre australien a même laissé entendre hier que les Etats-Unis allaient peut-être revenir à de meilleures intentions. Rex Tillerson, futur nouveau secrétaire d’Etat, ne s’est-il pas récemment déclaré plutôt favorable au TTP?

Hier encore, la commission du Parlement européen chargée du commerce international s’est prononcée à 25 contre 15 en faveur de l’accord commercial CETA très contesté avec le Canada (gauche et droite dures contre la sécurisation des investissements). Cet épisode donne une indication assez claire sur les bonnes chances de succès le 15 février prochain en assemblée plénière.

«C’est un signal fort et important en faveur de la réglementation de la mondialisation», a déclaré solennellement le social-démocrate allemand Bernd Lange, président de la commission. Une manière de mettre sur le même plan les approches commerciales régionales et globales (OMC), alors que les grands traités régionaux dont il est question actuellement sont déjà une sérieuse atteinte aux principes de mondialisation. Donnant de plus en plus l’impression de dresser les continents les uns contre les autres dans une optique de grandes puissances et de zones d’influence. page 21

