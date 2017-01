Naissance d’un leader dans la zone euro

mercredi, 25.01.2017

Philippe Oddo.

Le groupe est probablement devenu aujourd’hui la première banque de gestion privée de la zone euro. Entretien.

Passant de 22 à plus de 100 milliards d’euros, les actifs sous gestion du groupe Oddo ont presque quintuplé dans les cinq dernières années. Oddo et Cie compte 2500 employés, 426 millions de produit net bancaire au 31/12/2015 et 740 millions de fonds propres. Ce qui en fait probablement la première banque privée de la zone euro. Cette croissance est le résultat des trois acquisitions allemandes des deux dernières années: Seydler début 2015, Meriten mi-2015 et finalement BHF Bank début 2016. Le parcours ne fut pas tout simple. Malgré l’intérêt d’Oddo, ce fut d’abord BNY Mellon qui reprit WestLB AM en 2012 pour le renommer Meriten Investment Management. Le rachat de Meriten par Oddo ne fut finalisé qu’en 2015 (en dépit de la concurrence de Vontobel). Pour BHF, l’affaire connut aussi quelques rebondissements. Porté acquéreur en 2011, Oddo s’est vu préférer le holding RHJI en 2014. Tenace, Philippe Oddo déposait en novembre 2015 une offre à 5,75 euros par action sur la banque cotée pour contrer l’offre du chinois Fosun… et gagnait la partie. Oddo compte développer ses équipes en Suisse, notamment pour promouvoir les activités de banque privée de la BHF à Genève et à Zurich, estimant qu’une banque allemande à capitaux français peut être attractive pour des clients français basés à l’étranger. page 3

