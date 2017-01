Protectionnisme et élasticité: seul l’argent parle

Malgré les taxes, au final, ce sont toujours les consommateurs qui ont le dernier mot.

Marie Owens Thomsen



Un concept clé en économie est l’élasticité. Afin d’éviter le jargon, on peut tout à fait utiliser le terme «sensibilité» au lieu d’élasticité. Ce concept se focalise sur l’impact que peut avoir un changement quelque part dans l’économie sur une autre partie de l’économie. Typiquement, on parle de la sensibilité de la demande aux changements de prix. Si la sensibilité est faible (ou peu élastique), le prix d’un produit donné pourrait fluctuer de manière importante sans que les volumes demandés pour ce produit ne changent pour autant. Bien sûr, à l’opposé, il peut y avoir une forte sensibilité de la demande auquel cas les volumes consommés baissent drastiquement dès lors que le prix augmente un peu. Ainsi, la sensibilité de la demande aux variations des prix déterminera en grande partie les effets sur le commerce extérieur des mesures protectionnistes à venir.

Selon les déclarations de Donald Trump, imaginons que les Etats-Unis imposent un tarif de 35% sur le Mexique, sur les voitures par exemple. Ces voitures coûteraient alors maintenant 35% de plus pour les Américains. Si la demande des Américains est très élastique aux variations des prix, ils n’achèteront plus, ou très peu, de voitures du Mexique. La balance commerciale entre les Etats-Unis pourrait alors s’améliorer, compte tenu de la baisse des importations américaines.

Par contre, s’il s’agissait d’un produit difficilement substituable, en raison du faible nombre de fournisseurs dans le monde, ou parce que les Américains ont une forte préférence pour la version mexicaine, il est tout à fait possible que les volumes importés continuent au même rythme qu’auparavant. Dans ce cas, la balance commerciale des Etats-Unis se détériorerait car ces mêmes volumes importés seraient maintenant 35% plus chers.

On constate donc que plus la demande est élastique, plus le protectionnisme pourrait avoir les effets désirés en termes d’amélioration de la balance commerciale, toute chose étant égale par ailleurs. Le problème pour les anglo-saxons est que leur commerce est relativement peu élastique aux variations des prix, surtout en Angleterre. Les Etats-Unis ont une sensibilité plus élevée, mais les deux pays ont affiché des déficits persistants sur leur compte courant malgré d’importantes fluctuations de prix liées au taux de change (depuis les années 1980 pour les américains et depuis les années 1990 pour les anglais).

En outre, si l’objectif du protectionnisme est d’augmenter l’emploi au sein de l’industrie protégée, le taux de réussite est encore plus improbable.

Prenons l’acier par exemple. Au cours de l’histoire moderne, les Etats-Unis ont tenté de protéger l’industrie sidérurgique de la concurrence mondiale à des degrés variables, et ce notamment pendant les années 1980. Par la suite, en 2002, le président Bush a instauré une surtaxe de 30% sur les importations d’acier, et depuis 2016 c’est une taxe de 266% qui est imposée sur l’acier laminé à froid en provenance de Chine. Cela n’a pas empêché l’emploi américain dans le secteur de tomber d’un demi-million de postes en 1980 à moins de 150.000 en 2015. Le déclin de l’emploi dans le secteur est d’avantage dû à l’innovation qu’au commerce international.

En 1980, il fallait dix heures travaillées pour produire une tonne d’acier aux Etats-Unis tandis qu’aujourd’hui il faut à peine deux heures (AISI, 2016).

Une augmentation de la productivité qui explique pratiquement à elle seule toute la chute de l’emploi dans le secteur. La perte de ces environs 350.000 emplois est traumatique, certes, pour les personnes concernées.

Mais il ne faut pas oublier qu’au cours de la seule année 2002, 200.000 américains travaillant pour des sociétés qui utilisent de l’acier dans leur production ont perdu leur emploi à cause de l’augmentation des prix d’acier occasionnée par le président Bush (www.heritage.org).

Il convient également de remarquer que pendant que la sidérurgie perdait 350.000 postes, l’économie américaine dans son ensemble créait 56 millions nouveaux emplois.

Actuellement quatre sociétés sidérurgiques occupent 80% du marché américain et l’industrie dégage une marge brute de presque 14%, au-dessus de la moyenne dans le secteur métallurgique, et la marge nette se situe à 3%, également au-dessus de la moyenne (CSI Market). Ainsi, l’image qui se dégage est celle d’un pouvoir oligopolistique qui cherche à se protéger des variations du cycle économique (l’acier étant une industrie très cyclique), variations qui n’impactent pourtant pas plus sévèrement l’acier que d’autres industries cycliques.

Les seuls à bénéficier de ces mesures protectionnistes sont ces sociétés, leurs actionnaires, ainsi que les personnes politiques qui reçoivent des donations de ce lobby qui se classe 418e sur 3.651 lobbies en termes de dépenses en 2016 et 98e de 18.544 en termes de contributions selon Open Secrets.org.

L’économie est complexe, les causes et effets ne sont souvent pas celles que l’on attendait ou espérait, mais une chose est claire: l’argent parle.

