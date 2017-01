RIE III: le «oui» de Swissmen

mercredi, 25.01.2017

L’initiative préserve le statut de pôle économique pour la Suisse et est bénéfique aux entreprises.

Le scrutin sur la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) aura lieu le 12 février. La situation de départ est claire: l’imposition spéciale actuellement pratiquée en Suisse pour les entreprises engagées à l’échelle internationale ne sera plus acceptée. Ces entreprises privilégiées doivent être soumises au même régime fiscal que toutes les autres entreprises, peu importe leur taille ou leur orientation géographique. L’initiative prévoit une structure fiscale égale pour toutes les entreprises, préservant ainsi à la Suisse sont statut de pôle économique attrayant. Sans réforme fiscale, il ne serait pas possible de réaliser une telle adaptation sans coûts supplémentaires pour les entreprises concernées, ce qui augmenterait le risque que ces entreprises tournent le dos à la Suisse. Pour la Suisse, cela constituerait une perte importante et la désavantagerait considérablement. Ces entreprises offrent non seulement du travail à 150’000 personnes, mais génèrent aussi environ la moitié des recettes de l’impôt sur le bénéfice (5 milliards de francs).

La réforme de l’imposition des entreprises III offre aux cantons de nouveaux instruments, réunis dans une «boîte à outils», leur permettant d’élaborer un cadre fiscal adapté à leurs besoins. De plus, ce sera à eux de décider si et dans quelle mesure ils entendent adapter leur taux de l’impôt sur le bénéfice.

Les cantons pourront dorénavant autoriser les entreprises à déduire des impôts certaines dépenses pour la recherche et le développement dans un cadre clairement déterminé. De plus, ils auront la possibilité de soumettre les bénéfices provenant de brevets et de propriétés intellectuelles à un taux fiscal moins élevé. Pour les entreprises de l’industrie MEM axées sur l’innovation, ces deux points revêtent une grande importance. Ils les inciteront à investir dans la recherche et le développement en Suisse et donc à créer des nouveaux emplois. «L’impôt sur les bénéfices avec déduction des intérêts» constitue un autre instrument dont profitent les entreprises financées par un capital propre important. En combinaison avec la réduction de l’impôt sur les bénéfices, la réforme fiscale est bénéfique aux grandes et aux petites entreprises.

Le PS craint toutefois des pertes de recettes fiscales dues à la réforme fiscale et a par conséquent lancé le référendum. Pourtant, sa proposition d’une réforme fiscale alternative entraînerait des pertes de recettes fiscales bien plus élevées que celles de la RIE III. Si le référendum est accepté, le PS veut fortement limiter les possibilités offertes par la «boîte à outils». Quelles seraient alors les conséquences sur ces déficits par rapport au projet actuel? Les restrictions par rapport à la «boîte à outils» auraient pour conséquence que le départ des entreprises bénéficiant aujourd’hui de privilèges fiscaux ne pourrait être évité qu’à l’aide de réductions d’impôts générales bien plus importantes. Il ne fait aucun doute que les pertes de recettes fiscales seraient plus élevées qu’avec le projet actuel qui maintient le déficit dans un cadre acceptable et le répartit entre la Confédération et les cantons grâce à un compromis.

Grâce à la réforme fiscale, notre pays répond aux standards fiscaux internationaux, toutes les entreprises sont traitées sur un pied d’égalité et le taux d’imposition des entreprises est compétitif à l’échelle internationale. Il en résulte une sécurité de planification et juridique en rapport avec le cadre fiscal. Les alternatives des opposants s’avèrent être une solution plus mauvaise. – (Swissmen)