Les frais judiciaires selon ses moyens

mercredi, 25.01.2017

L’effet dissuasif des frais de procédure est une pure question de moyens financiers.

Sophie Paschoud



Le Conseil d’Etat vaudois vient d’adopter un exposé des motifs et projet de loi, faisant suite à une motion de Jean-Michel Dolivo, prévoyant l’exemption de frais judiciaires dans les procédures portant sur des «contrats conclus avec des consommateurs» au sens de l’article 32 du code de procédure civile fédéral.

Celui-ci indique que sont réputés tels «les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».

Cette mesure se justifierait par le fait que les coûts représentent un obstacle – parmi d’autres – à l’ouverture d’une action en justice. Par ailleurs, la gratuité de la procédure existe déjà dans les «domaines où l’on considère traditionnellement qu’il y a déséquilibre entre les parties et que la plus faible doit être protégée», tels que le contrat de travail et le contrat de bail, notamment. Les contrats conclus «avec des consommateurs» entreraient aussi dans cette catégorie.

Le Conseil d’Etat partage les vues du motionnaire, tout en relevant que la modification légale est «susceptible d’entraîner des problèmes de délimitation». Il appartiendra dès lors aux tribunaux de déterminer dans chaque cas si on se trouve en présence d’un contrat conclu «avec des consommateurs».

Autrement dit, même s’il fallait approuver le projet sur le fond, il serait impropre à encourager les procédures, puisque les parties ne sauraient qu’a posteriori si elles sont ou non dispensées de frais judiciaires.

Ceci étant précisé, c’est le principe même de la gratuité dans certains types de litiges qui doit être mis en cause.

Nul ne conteste que la partie faible au contrat mérite certaines protections particulières. Mais celles-ci doivent être envisagées au niveau du droit matériel et sont actuellement déjà en nombre suffisant –quoi qu’en pensent les syndicats et les associations de défense des consommateurs ou des locataires –, au point que leur potentiel d’abus est parfois susceptible de renverser les rapports de forces.

Dans le cadre de la permanence juridique du Centre Patronal, on ne compte plus le nombre de petits patrons démunis face à des collaborateurs «indélicats» qui usent avec une rare habileté des protections liées aux incapacités de travail, par exemple. Dans de telles circonstances, sauf à apprécier les propos peu amènes, on ne se risque pas à insister sur la qualité de partie «forte» au contrat attribuée au chef d’entreprise.

Quoi qu’il en soit, l’effet dissuasif que les frais de procédure peuvent représenter en matière de recours aux tribunaux est sans rapport avec l’équilibre des forces au sein de la relation contractuelle; il s’agit d’une pure question de moyens financiers. Il est ainsi normal que les indigents ne se voient pas privés d’accès à la justice.

C’est là la fonction de l’assistance judiciaire. Pour le reste, le principe selon lequel la partie qui succombe doit assumer les frais ne devrait pas souffrir d’exception.

Centre Patronal Paudex