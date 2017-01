Méprise sur l’ambition d’une «Health Valley»

mercredi, 25.01.2017

Le monde politico-scientifique a essayé de promouvoir ce concept dans le bassin lémanique. C’est un échec. Personne ne s’y intéresse vraiment. Pourquoi?

Xavier Comtesse*



D’abord, cette idée est clairement une construction de l’esprit car l’arc lémanique est plus connu pour son tourisme, ses banques privées, ses organisations internationales et sportives, ses multinationales comme par exemple Nestlé ou Rolex et encore l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne...