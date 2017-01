Interpellation du PLR vaudois

mercredi, 25.01.2017

Rie III. Que se passera-t-il si le peuple rejette la RIE3 fédérale? Quelles conséquences pour la ré-forme vaudoise? Quid des deux volets «social» et «fiscal» et des mesures sociales anticipées? Le groupe PLR a posé la question hier au Conseil d’Etat afin d’amener de la clarté dans ce dossier et de préparer l’après 12 février 2017.

Notre canton a accepté la recette vaudoise de la RIE3 en votation populaire le 20 mars 2016 avec plus de 87% des voix. Mais sa mise en oeuvre complète reste incertaine, pendante au vote du 12 février prochain.

Dans l’immédiat, dans notre canton, des mesures anticipatoires ont déjà été validées dans le budget 2017. Il s’agit de l’augmentation des allocations familiales et des subsides à l’assurance-maladie ainsi qu’une révision de la Loi relative à l’accueil de jour des enfants (LAJE – EMPL n° 286), actuellement en traitement au Grand Conseil et qui entend augmenter l’offre en matière d’accueil et la contribution des employeurs à la Fondation pour l’accueil de jours des enfants (FAJE).

Or, si la RIE3 fédérale est rejetée, ce que ne souhaite pas le PLR, qu’adviendra-t-il de ces mesures anticipées? Comme on a pu le comprendre par différents canaux, le volet «social» entrerait en vigueur indépendamment du résultat au niveau fédéral, tandis que le volet «fiscal» ne bénéficierait pas du même sort.

Celui-ci serait mis en œuvre seulement si la RIE3 fédérale était acceptée. En cas de refus par les citoyens suisses, le compromis vaudois ne serait pas honoré et une solution devra être trouvée rapidement. La première question concernera notamment le devenir de cette première série de me-sures anticipant la réforme, qui s’élève à 10 millions de francs. Le Groupe PLR souhaite une réponse rapide du Conseil d’Etat. – (PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud)