DKSH : acquisition medtech au Cambodge

mercredi, 25.01.2017

DKSH acquiert le distributeur cambodgien de dispositifs médicaux, outils de diagnostic in vitro et équipements de laboratoires Europ Continents Cambodia, pour un montant non précisé. Fondée en 1993 à Phnom Penh, la société emploie 90 collaborateurs.