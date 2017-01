Le test de couplage avec la télémédecine

mercredi, 25.01.2017

AEVIS. Le groupe de cliniques privées cible le seul spécialiste coté à Zurich: Lifewatch Prospectus d’OPA le 20 février

Le contexte étant celui d’une OPA, la direction d’Aevis ne peut pas encore s’exprimer au-delà du communiqué publié hier. Il y a tout de même plusieurs certitudes. Premièrement, Aevis connaît bien Lifewatch, à travers plusieurs administrateurs proches du groupe de cliniques. En particulier, Antoine Hubert, administrateur délégué d’Aevis (et principal actionnaire), a accompagné toute la transformation de Lifewatch depuis sa reconstruction en 2014 (après l’éviction du management précédent) et il s’est toujours montré sensible et proche des services de télémédecine, comme complément logique et actuel des réseaux de santé. Aevis compte bien en faire une activité significative. Si l’offre abouti, le groupe aura ainsi constitué son deuxième segment d’affaires. page 6

