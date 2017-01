3m : prévisions 2017 réaffirmées

mercredi, 25.01.2017

Le groupe américain MMM (3M), qui fabrique notamment des rubans adhésifs, équipements de sécurité et médicaux, a annoncé hier des résultats trimestriels et annuels en hausse et réaffirmé ses prévisions pour l’année en cours à un niveau correspondant aux attentes du marché. Le groupe prévoit un...