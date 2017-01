Confirmation d’objectifs élevés malgré les résultats décevants

mardi, 24.01.2017

Sgs. Le groupe a tenu des propos rassurants sur ses résultats annuels publiés hier. La stratégie 2016-2020 est maintenue.

Marjorie Théry



Communiqués hier, les résultats annuels du groupe d’inspection et certification SGS à Genève, leader mondial sur son segment, ont été accueillis plutôt fraîchement par les investisseurs. Le titre a reculé de 2,05% sur un marché suisse se contentant d’un repli de 0,5%.

Le groupe a réalisé des ventes de 5,99 milliards de francs, soit une croissance de 4,8%. La plupart des indicateurs de performance ont cependant déçu. La marge opérationnelle est sensiblement plus faible qu’attendu, en recul de 70 points de base à 15,4%. Le bénéfice est également en deçà des projections.

La direction a toutefois confirmé les objectifs à l’horizon 2020, avec marge opérationnelle supérieure à 18% en particulier. Jugée hier très agressive par la recherche de BCZ à Zurich. Ne faudra-t-il pas davantage de temps pour que la reprise de certaines matières premières produise des effets?

Les analystes n’ont apparemment pas oublié non plus le précédent plan quinquennal (2010-2014) qui avait manqué sa cible. D’après les estimations récentes de Vontobel, le chiffre d’affaires devrait en tout état de cause être encore en dessous des 7 milliards l’an prochain.

SGS vise aujourd’hui une progression des ventes d’un milliard de francs en passant par ses fameuses acquisitions en séries. L’activité très rythmée dans ce domaine l’an dernier devra au minimum être répétée chaque année pour atteindre l’objectif. Comme nous l’avions calculé (L’Agefi du 4 janvier), le chiffre d’affaires additionnel global des opérations de l’an dernier est d’un peu plus de 200 millions de dollars. Mais des acquisitions de plus grande envergure sont également visées.

S’agissant des programmes de rachats d’actions, une nouvelle opération a été annoncée hier à hauteur de 250 millions de francs. Le groupe indique détenir 3,63% des titres, contre 2,77% fin 2015. Ce qui le place en troisième position dans le capital, derrière deux groupes d’actionnaires avec chacun 15% environ. Et devant les investisseurs institutionnels Bank of New York Mellon (3,35%) et BlackRock (3,03%.). page 4

