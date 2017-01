Nouveaux tests de diagnostic

mardi, 24.01.2017

Roche. Ce nouveau type de tests doit permettre aux cliniciens d’obtenir des résultats plus rapides et plus précis pour les maladies du sang.

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé hier le lancement d’un nouveau type de test pour les diagnostics en hématologie, qui doit permettre aux cliniciens d’obtenir des résultats plus rapides et plus précis pour les maladies du sang.

A la différence des méthodes d’analyse sanguine...