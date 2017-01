L’industrie MEM en sortira renforcée

mardi, 24.01.2017

rie III. Les PME bénéficieront des avantages fiscaux.

La réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) renforce la place économique et industrielle suisse et par conséquent aussi les petites et moyennes entreprises de la branche MEM. Ces dernières profitent directement de l’égalité de traitement de toutes les entreprises ainsi que des avantages fiscaux en rapport avec la recherche et le développement, ce qui améliore leur compétitivité dans un environnement difficile. Il est ainsi possible de maintenir les emplois en Suisse.

La situation de départ est claire: l’imposition spéciale actuellement pratiquée en Suisse pour les entreprises engagées à l’échelle

internationale ne sera plus acceptée. Voilà pourquoi il est temps de mettre toutes les entreprises sur un pied d’égalité, ce qui augmenterait la charge fiscale des entreprises bénéficiant

Il est prévu dans la plupart des

cantons de baisser le taux de l’impôt sur les bénéfices et de concevoir la charge fiscale effective de façon à ce que la Suisse conserve son statut de place économique attrayante. Hans Hess, président de Swissmem, déclare: «En raison du franc fort, les bénéfices de nombreuses PME ont fortement diminué. La réforme fiscale permet à ces entreprises de réinvestir davantage dans la recherche et l’innovation et par conséquent dans leur capacité d’innovation. Ainsi, elle renforce la compétitivité de ces entreprises et maintient les emplois en Suisse.» – (Swissmem)