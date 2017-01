Repower : 50 millions d’euros levés

mardi, 24.01.2017

Le grison Repower a levé 50 millions d’euros via deux emprunts. Cela servira au financement d’une partie du parc de centrales à énergie renouvelable, a précisé l’entreprise, lundi soir dans un communiqué. Les tranches ont une durée respective de sept et huit ans et sont à taux fixe. Après...