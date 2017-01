Londres

mardi, 24.01.2017

Londres a terminé baisse de 0,66%. A la clôture, l’indice FTSE-100 a cédé 47,26 points pour terminer à 7151,18 points. La chaîne hôtelière InterContinental Hotels Group a cédé 1,01% à 3712 pence et les laboratoires pharmaceutiques GSK et AstraZeneca ont perdu 1,26% à 1527 pence et 1,46% à...