La cybersécurité et la sûreté en priorité

mardi, 24.01.2017

Les logiciels malveillants paralysant PC et smartphones représentent une menace encore sous-estimée.

Après le 11 septembre, la sécurité intérieure était sur toutes les bouches. Le budget que les Etats-Unis y consacrent n’a cessé d’augmenter depuis: le pays a lourdement investi dans les infrastructures critiques, notamment dans la sécurité aérienne (par exemple l’identification biométrique ou les technologies de dépistage), dans la sécurité maritime ou dans l’infrastructure hydraulique. Les récents événements à Berlin ou en Turquie, mais aussi à Paris et Bruxelles, ont démontré l’importance de tels investissements.

La sécurité des commerces et des logements est un autre secteur majeur susceptible de bénéficier de plusieurs facteurs de croissance persistants, notamment de la montée d’une classe moyenne toujours grandissante dans les marchés émergents. Un plus grand public en mesure d’acquérir des produits et des services de sécurité devrait se traduire par une croissance plus élevée.

D’autres tendances prometteuses viennent s’y ajouter, notamment les contrôles d’accès, les solutions pour sécuriser les logements, la surveillance vidéo et la protection incendie, qui devraient toutes soutenir ces sous-secteurs ces prochaines années. Et une réglementation plus sévère pourrait apporter un coup de pouce supplémentaire.

La cybercriminalité, avec la sécurité physique, représente désormais l’une des grandes menaces qui pèsent sur les sociétés modernes. Elle est donc à nouveau à l’ordre du jour de l’agenda politique. Les récents événements illustrent de manière éloquente le besoin de se protéger contre la cybercriminalité: en décembre, Yahoo a confirmé qu’un milliard de ses comptes avaient été piratés. Internet est aussi un vecteur croissant de la coordination d’activités terroristes. Selon le directeur du FBI, James Comey, c’est «le coin de rue le plus dangereux que l’on puisse s’imaginer».

Autre menace grandissante: les logiciels malveillants dont l’objectif est notamment d’endommager ou de paralyser votre PC ou votre smartphone ou de collecter des renseignements sensibles. Selon McAfee Labs et Bloomberg Intelligence, le nombre de ces maliciels a franchi, en septembre passé, la barre des 600 millions, une progression de 32% en rythme annuel.

Le Chief Investment Office (CIO) d’UBS estime que le secteur de la sécurité recevra une nouvelle impulsion sous la présidence de Donald Trump. Le niveau des dépenses de sécurité et une allocation accrue à la cybersécurité dans le budget fédéral américain (de 12,6 milliards d’USD en 2015 à 19 milliards d’USD en 2017) illustrent cette tendance.

Ce mouvement devrait se poursuivre, car les réglementations dans le domaine de la sécurité sont appelées à se durcir. Le CIO d’UBS pense que la cybersécurité devrait rester l’une des grandes priorités des organisations, qu’elles soient du secteur public ou privé.

La bonne nouvelle dans un environnement de risque accru, c’est que le secteur de la sécurité et de la sûreté contribue à prémunir la population contre les dangers. Grâce à l’essor des innovations et de l’investissement, le marché potentiel devrait croître de 5 à 9% selon le sous-secteur. Par ailleurs, le secteur lui-même n’est pas particulièrement cyclique et attire aussi bien les investisseurs qui recherchent la croissance que ceux qui privilégient la qualité.

D’autres tendances à long terme, comme l’urbanisation ou la sensibilité grandissante des consommateurs à la qualité des produits, à la sécurité des données, mais aussi la protection de l’environnement et la responsabilité sociale, sont autant d’aspects qui devraient alimenter la demande de produits et services dans le domaine de la sécurité en 2017 et au-delà. Vu la vitesse des innovations, il est judicieux d’adopter une diversification efficace à l’intérieur du secteur.

