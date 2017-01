L’ère Donald Trump dans l’Arctique

mardi, 24.01.2017

enjeu. Chine-Etats-Unis sont opposés dans ce nouveau chapitre du «grand jeu» géopolitique arctique.

Damien Degeorges*



Les quatre prochaines années s’annoncent des plus passionnantes à suivre sur le plan géopolitique dans l’Arctique, région où se côtoient notamment Etats-Unis, Russie et Chine. Le contraste sera-t-il glaçant entre l’activisme environnemental de l’administration Obama et la couleur annoncée par Donald Trump, ne serait-ce qu’en choisissant Rex Tillerson comme candidat au poste de secrétaire d’Etat? Le second acte du match entre la Chine et les Etats-Unis, qui se déroule depuis plusieurs années dans l’Arctique avant tout à un niveau de «soft power», en même temps que la version bien plus intense de la mer de Chine méridionale, connaîtra-t-il des phases aigues? Deux enjeux parmi d’autres alors que la présidence américaine du Conseil de l’Arctique, forum intergouvernemental arctique de haut niveau, se termine en mai prochain et que les suivantes (Finlande de 2017 à 2019, Islande de 2019 à 2021, puis Russie de 2021 à 2023) s’annoncent particulièrement intéressantes à suivre sur le plan géopolitique. La présidence finlandaise devrait être marquée par l’enjeu de l’Union européenne, tandis que l’activisme chinois sera à suivre en amont et durant la présidence assurée par l’Islande, pays sur lequel l’Empire du Milieu a beaucoup misé depuis plusieurs années dans le cadre de ses ambitions arctiques. Enfin, à quoi ressemblera l’Arctique en 2021, à la fin du mandat présidentiel américain qui s’engage, lorsque la Russie prendra la présidence de ce forum? La réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique en mai prochain à Fairbanks aux Etats-Unis, qui devrait être présidée par le secrétaire d’Etat américain, donnera sans doute des éléments de réponse à la première interrogation. Concernant l’autre questionnement, on notera que la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis dans le Grand Nord apparaît clairement, de manière symbolique, en Islande, où la Chine a une ambassade dont le bâtiment principal est hors norme en termes de taille pour une capitale comme Reykjavik. Les Etats-Unis, à qui l’on n’apprend pas les enjeux du «soft power», semblent bien avoir compris l’importance de l’image dans cette compétition arctique. Ainsi, la prochaine ambassade des Etats-Unis en Islande devrait être visuellement encore plus imposante. Ce qui se passe en Islande n’est cependant que peu de chose face au degré stratégique des enjeux au Groenland. Ce territoire grand comme environ quatre fois la France pour une population avoisinante celle d’une ville comme Chambéry, recouvert à près des quatre cinquièmes par une calotte glaciaire, est situé géographiquement sur le continent américain et abrite l’une des bases les plus stratégiques de l’armée américaine, la base aérienne de Thule et son radar idéalement situé afin d’assurer la défense des Etats-Unis. Le Groenland, territoire autonome danois, attire les convoitises, du fait notamment de ressources naturelles et d’un positionnement géostratégique au cœur d’une région arctique en pleine mutation. Or, dans le contexte groenlandais, quelques investissements majeurs suffiraient aux intérêts chinois pour contrôler de facto une économie groenlandaise cherchant à se développer. Si la Chine souhaitait provoquer les Etats-Unis dans son arrière-cour qu’est l’Arctique, elle pourrait difficilement mieux faire que de cette manière douce au Groenland.

* Consultant international

à Reykjavik en Islande,

spécialiste des pays nordiques