Tension sur les résultats bancaires

mardi, 24.01.2017

Ceux d’UBS sont en particulier attendus en fin de semaine. L’évolution récente des cotations focalise l’attention.

Piotr kaczor



Après la publication de résultats de quatrième semestre souvent supérieurs aux dernières attentes des banques d’investissement américaines, les chiffres annuels des deux grandes banques suisses pourraient réserver quelques surprises plutôt positives. A commencer par UBS, dont les chiffres annuels sont attendus vendredi.

La recherche de Morgan Stanley ne tablait lundi que sur un quatrième trimestre «convenable», mais il serait assorti de perspectives optimistes. S’agissant en particulier de l’activité Wealth Management Americas. Des attentes qui peuvent d’autant plus surprendre que Sergio Ermotti - CEO depuis cinq ans tout de même - a le plus souvent fait preuve de prudence dans ses anticipations.

Les analystes ne cachent pas toutefois que leurs estimations sont un peu au-dessus de celles du consensus. Les attentes rehaussées ont d’ailleurs déjà été bien anticipées au vu du rebond de plus de 25% enregistré par la cotation d’UBS depuis l’élection du président Trump. Soit dans une ampleur comparable à celle de l’action CS Group (+26%), et même de l’indice des valeurs bancaires suisses (+21%). Une évolution censée réduire la marge potentielle de déception au vu de l’amélioration du contexte de marché, d’un dollar plus ferme et des programmes de réduction des coûts mis en œuvre jusqu’ici.

Ces derniers devraient permettre à UBS de présenter un solide résultat trimestriel. Après trois premiers mois faibles et difficiles, la grande banque avait bien répondu aux attentes pour les deux trimestres suivants. Reste que sur les neufs premiers mois de l’année écoulée, la marge nette s’était élevée à 2,56 milliards de francs, réduite de moitié par rapport à celle de l’exercice 2015. C’est sur un bénéfice net moyen de 228 millions de francs que table encore le consensus des analystes pour le quatrième trimestre, sur la base d’un bénéfice avant impôts de 248 millions (1,18 milliards en termes ajustés des facteurs non récurrents).

L’exercice 2016 se solderait ainsi par un bénéfice net de quelque 2,8 milliards de francs (contre 6,2 milliards de francs en 2015, 3,5 milliards de francs en 2014 et 3,2 milliards de francs en 2013). Des perspectives qui doivent cependant être validées au niveau des flux de clientèle et des actifs pondérés du risque. Page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)