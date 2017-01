Le test de résistance à la cyclicité du secteur

mardi, 24.01.2017

Adecco. Le groupe dans une période faste. Il doit encore prouver qu’il peut créer durablement de la valeur.

Dans une industrie réputée cyclique, le leader mondial des solutions en ressources humaines Adecco, traverse une phase favorable du cycle conjoncturel et sur le plan actionnarial. Le titre a progressé de 20% lors des trois derniers mois, préfigurant une accélération de la croissance mondiale. Les principaux concurrents globaux, Randstad en particulier (qui talonne de près Adecco en termes de rentabilité et de capitalisation), n’ont pas été en retrait et vont aussi crescendo.

Sur la base des chiffres actuels, la valeur de cotation d’Adecco se justifie pleinement et ne semble pas usurpée, mais encore faudra-t-il confirmer ces bonnes dispositions.

Ce qui n’est pas gagné d’avance, même si les objectifs financiers du groupe basé à Zurich et les moyens de les atteindre ont été ajustés à bon escient sous la direction d’Alain Dehaze.

Le groupe Adecco doit encore apporter la preuve qu’il est capable de créer de la valeur pour ses actionnaires à long terme. L’évolution ces vingt dernières années, c’est-à-dire de 1997 à aujourd’hui, démontre une évolution en dents de scie. Les résultats du quatrième trimestre 2016 et pour l’année entière écoulée seront publiés le 2 mars prochain. page 5

