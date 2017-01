La politique russe tout de suite au centre de toutes les attentions

Un changement rapide dans les relations avec l’ennemi héréditaire des Etats-Unis aurait des effets dans bien des domaines.

Depuis l’investiture de Donald Trump vendredi, la plupart des commentateurs dans le monde développé se sont remis à produire des scénarios catastrophes à partir des déclarations anciennes ou récentes du nouveau président.

Première pièce à conviction du profond pessimisme ambiant: l’estime dans laquelle Trump semble tenir le président russe Vladimir Poutine. Ainsi que son protégé Bachar el-Assad en Syrie.

La semaine dernière au forum de Davos, ce fut apparemment le principal sujet de conversation, avant même les effets potentiels d’un protectionnisme pur et dur auquel personne de veut ni ne peut croire.

Une alliance américano-russe, ne serait-ce que militaire et au Moyen-Orient, paraît pourtant complètement contraire à toute la culture diplomatique de Washington. Avant même que le nouveau président ait fait quoi que ce soit dans ce domaine, on lui reproche de ne pas exercer sa violence verbale légendaire contre les Russes. Même si cette réserve peut aussi passer pour simplement défensive, destinée à ne pas donner l’occasion à Poutine de réagir de manière imprévisible.

Une attitude plus proactive de la part de Trump ne serait pas sans risque non plus à ce stade. Un seul faux pas de la part des Russes, qui se mettraient par exemple à déstabiliser les Balkans (scénario en vogue actuellement) se retournerait aussitôt contre Trump. Pas seulement aux Etats-Unis, où cette évolution serait largement interprétée comme une occasion de reprendre toute liberté vis-à-vis d’un danger gravement sous-estimé par le nouveau président.

D'où cette quesiton: Vladimir Poutine n'est-il pas lui-même déstabilisé par les déclarations et l'attidude de Trump? Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur dans ces circonstances. La rhétorique apaisante de son homologue américain le force à produire lui aussi des gages. En faveur de l'Amérique.