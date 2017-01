Séquencer son ADN pour 100 dollars

lundi, 23.01.2017

Didier Trono.

Le chef du laboratoire de virologie et génétique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) commente une annonce récente et impressionnante du groupe californien Illumina.

Communiquée récemment lors de la conférence JPMorgan Healthcare, la nouvelle selon laquelle Illumina à San Diego avait développé une plateforme intitulée NovaSeq et capable de séquencer le génome humain en une heure et pour cent dollars. Le chercheur explique en quoi cette plate-forme est une réelle avancée pour la recherche. A fortiori pour la santé, avec une généralisation possible du séquençage. page 6

SUITE PAGE 06 (Abonnés)