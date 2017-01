2017, une année décisive pour l’Europe?

lundi, 23.01.2017

Perspectives. Les mouvements populistes émergeants sont tous «anti-Bruxelles» et considèrent les institutions européennes comme antidémocratiques.

Christophe Bernard*



À la mi-1946, dans un fameux discours tenu à Zurich, Winston Churchill avait appelé les nations européennes déchirées par la guerre à renaître de leurs cendres. Cette exhortation pourrait avoir présagé la création de l’Union européenne. Toutefois, il avait également recommandé que le Royaume-Uni se tienne à l’écart des «États-Unis d’Europe» naissants, une prophétie étrangement appropriée à la lumière du récent vote sur le «Brexit». De nos jours, le sentiment est très répandu que l’Europe se trouve à un nouveau tournant de son histoire. Les tâches à accomplir sont certes très différentes d’il y a 70 ans, mais non moins exigeantes.

Les multiples défis auxquels est confrontée l’Europe conjurent une sombre image. L’anémie de la croissance économique, le fort endettement et les divergences structurelles entre le noyau de l’Europe et les zones dites périphériques sont assez épineux à eux seuls.

Ces problèmes sont toutefois encore amplifiés par la décision britannique de quitter l’Union européenne et par la montée des mouvements politiques populistes opposés à l’Europe. Le projet européen s’en trouve clairement menacé.

Commençons par la situation politique. L’émergence des mouvements populistes à travers le continent (l’Alternative für Deutschland en Allemagne et le Front National en France, pour n’en nommer que quelques-uns) ou leur accession au pouvoir en Hongrie, en Pologne et en Grèce présentent un dénominateur commun. Qu’ils soient de droite ou de gauche, tous ces partis sont «anti-Bruxelles», considérant les institutions européennes comme antidémocratiques, biaisées en faveur du capitalisme sauvage et inefficaces dans les questions touchant à la migration et la sécurité. Comme en attestent les récentes élections présidentielles aux États-Unis, l’ascension du populisme ne se restreint pas à l’Europe. Les populistes embrassent généralement une vision en noir et blanc, distinguant entre le «vrai peuple» (le terme populisme est dérivé du latin «populus», ou «peuple») et «le reste», ce dernier terme désignant des individus cosmopolites et supranationalistes, souvent adeptes tacites de l’ordre mondial libéral.

Les causes de ce phénomène couvrent tout un éventail allant du niveau supranational jusqu’à l’échelon de l’individu: premièrement, il manque au projet européen un objectif premier, une vision inspirante. L’argument selon lequel il a contribué à la paix depuis 1945 ne semble plus suffire de nos jours. Par défaut, le «rapetissement» de la France au sein de l’axe franco-allemand place trop de poids sur l’Allemagne, qui reste freinée par le joug de l’histoire et rechigne à mener. Deuxièmement, les membres de la Commission européenne ne sont pas élus, ce qui invite à la critique de leur légitimation démocratique. Maints bureaucrates européens de haut rang n’ont ni le charisme ni la dimension émotionnelle que possèdent indéniablement les leaders populistes.

Enfin, l’émergence d’autocrates tels que Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan ou Donald Trump, qui considèrent généralement l’Europe comme structurellement faible, n’aide en rien.

Cela dit, les partis populistes ont encore bien du chemin à faire. Par exemple, une victoire de Marine Le Pen, la candidate du Front National aux prochaines élections présidentielles françaises, semble très peu probable. En Allemagne, l’ordre politique établi sera très vraisemblablement maintenu. Angela Merkel semble devoir s’imposer cet automne, même si elle devait gouverner au sein d’une grande coalition forcément dilutive. En cas d’élections anticipées en Italie en 2017, un échec du Partito Democratico (PD) de l’ancien premier ministre Matteo Renzi face au parti de protestataires Movimento Cinque Stelle est loin d’être certain. Une coalition entre le PD et le parti d’un autre ancien dirigeant, Silvio Berlusconi, reste l’issue la plus probable. Mais les populistes vont presque certainement gagner du terrain aux Pays-Bas, où le dirigeant de l’extrême-droite Geert Wilders semble bien placé pour remporter les élections. Il ne devrait toutefois pas recevoir suffisamment de soutien de la part des partis politiques établis pour prendre les rênes.

Abstraction faite du paysage politique, la situation économique est probablement meilleure qu’on ne le croit dans l’ensemble. À ce jour, l’incertitude créée par le Brexit n’a exercé aucun impact visible sur la conjoncture, la croissance prévue pour 2017 restant aux alentours de 1,5%. Des obstacles de taille persistent toutefois. L’activité de prêt en Europe n’a pas encore repris, plombée avant tout par l’union bancaire inachevée. Par ailleurs, les doutes abondent toujours quant à la robustesse des fonds propres des banques, italiennes surtout. On constate une sorte de ruée bancaire au ralenti - un flux soutenu de capitaux depuis le sud vers le nord de l’Europe, et l’Allemagne en particulier - qui reflète un manque de confiance généralisé envers les pays périphériques de la zone euro. Une telle situation ne peut que déplaire à la Banque centrale européenne (BCE).

Enfin, les bourses de la zone euro stagnent depuis 2007 car, contrairement aux États-Unis, les bénéfices des entreprises demeurent encore bien inférieurs aux sommets atteints en 2007 et 2008. Un rétablissement sur ce front pourrait toutefois s’avérer imminent. Parmi les facteurs positifs, citons l’accélération de l’inflation et de la croissance économique mondiale, ainsi que le rebond de la capacité bénéficiaire de secteurs durement touchés, tels que les banques et les pétrolières.

À cela s’ajoute un euro faible et une BCE extrêmement accommodante, qui devrait selon nous attendre la mi-2019 avant de procéder au premier relèvement du taux de référence nul actuel sur les prises en pension. Nous estimons que ceci ouvre la porte à une expansion à deux chiffres des bénéfices par action pendant deux à trois ans. En conclusion: vu les incertitudes politiques et la faiblesse des résultats des entreprises, il n’est pas surprenant que les investisseurs mondiaux sous-pondèrent l’Europe, et la zone euro en particulier.

Cependant, un pessimisme endémique peut constituer un signal d’achat, car les attentes défaitistes peuvent aisément être surpassées. Peut-être la zone euro sera-t-elle le marché créant la surprise cette année.

* Stratège en chef de Vontobel