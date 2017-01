Le solide résultat des small & mid caps romandes

lundi, 23.01.2017

Marchés actions. Les petites et moyennes capitalisations romandes de l’indice SPI Extra ont terminé l’année 2016 sur une performance moyenne de +17,4% et de +7,1% au seul quatrième trimestre. Au total, 23 titres ont fait mieux que l’indice de référence (+6,0% l’année dernière) et 27 ont réalisé...