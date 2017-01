Spéculations renouvelées sur Galenica

vendredi, 20.01.2017

Stéphane Gachet



La direction du groupe Galenica à Berne a présenté hier le plan de travail que l’on attendait sur la séparation de ses activités pharma et distribution. Certaines implications semblent tellement logiques que l’on voit mal pourquoi elles ne se réaliseraient pas. La manière dont l’opération devrait se dérouler est une grande simplification en réalité d’une opération complexe et sans précédent. Techniquement, il ne s’agit plus de scinder le groupe actuel, mais d’organiser le spin-off de l’activité de distribution et du réseau de pharmacies en Suisse (Galenica Santé). Avec cotation spécifique.

L’approche semble plus soft, d’une certaine manière plus traditionnelle. La direction a surtout trouvé un moyen convaincant de contourner la problématique épineuse de la valorisation des deux entités en se servant de l’IPO de Galenica Santé pour booster l’activité pharma. Le résultat de l’IPO ne renforcera-t-il pas directement la capacité de financement de Vifor Pharma? Ne couvrira-t-il pas en particulier le prêt relais ouvert pour l’acquisition de l’américain Relypsa (L’Agefi du 22 juillet 2016)?

Tout cela peut paraître subtil, mais change tout dans la mesure où dans le scénario de base, toute la réussite de l’opération tenait dans la clé de répartition (quelque part forcément arbitraire) de la valeur du groupe (près de 10 milliards). Un vrai dilemme en réalité, puisque Galenica réalise les trois-quarts de ses ventes dans la distribution. Toutes les projections de croissance sont toutefois construites sur l’activité pharma à l’international. Le fait qu’Etienne Jornod reste président exécutif de cette division ne fait que crédibiliser l’analyse.

Rien n’a pourtant été négligé, la direction semblant très attentive à renforcer ses deux pôles. Avec plusieurs acquisitions clés ces derniers mois.

Le conseil n’a pas déterminé de date butoir pour se décider définitivement sur la procédure à suivre. Le groupe sera néanmoins rapidement engagé dans un déroulé irréversible, dont la première étape sera vraisemblablement le changement de nom du holding faîtier, de l’actuel Galenica à Vifor Pharma. L’activité distribution conservera le nom Galenica Santé et sa base à Berne.

Autre hypothèse: le changement radical dans la distribution pharma en Suisse. Avec cette option très simple d’une possible absorption par un groupe international (ce qui ne pourrait pas se produire à l’échelle domestique en raison de la position déjà dominante de Galenica). C’est en réalité le scénario le plus logique dans une perspective de création de valeur, puisque le potentiel de croissance en Suisse est objectivement insignifiant. Le seul attrait pourrait éventuellement être un prix d’émission très bas, ce qui reviendrait à brader un opérateur de grande importance et complètement central pour toute la pharmacie de proximité. Vu de l’international en revanche, l’IPO de Galenica Santé représente un accès direct au leadership sur le marché domestique, ce qui ouvre des possibilités de synergie assez évidente à plus large échelle. L’ancien actionnaire de référence Walgreens Alliance Boots devrait être intéressé. page 5