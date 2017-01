Roche : homologation de la FDA

Le groupe pharmaceutique Roche a obtenu de l’autorité américaine des médicaments FDA l’homologation pour son nouveau test Troponin (Elecsys Troponin T Gen 5 STAT). Ce test sanguin permet de diagnostiquer l’infarctus du myocarde plus rapidement et plus précisément qu’auparavant, un atout d’autant...