De la démographie à l’immobilier

vendredi, 20.01.2017

Le vieillissement de la population bien davantage que les effets migratoires favorisent les petites surfaces d’habitation.

Christian Affolter



L’affaiblissement de la croissance démographique sans aucun ralentissement perceptible du côté de l’activité de construction mettra le marché locatif sous pression. Cette thèse implicite du Real Estate Focus annuel d’UBS n’implique pas nécessairement une baisse du solde migratoire. Encore moins tente-t-elle de prendre en compte l’impact de l’application de l’initiative du 9 février. Même si cette étude compare le scénario de base de l’Office fédéral de la statistique pour ces flux avec une absence totale de surplus. L’évaluation de ces deux potentialités met en évidence que ce marché connaîtra une évolution structurelle qui ne dépend qu’en partie des flux migratoires. Ces derniers ont simplement un effet atténuant dans les régions qui les attirent le plus. La légère diminution de la croissance démographique (de 1% à 0,9%) est plutôt due à la hausse intrinsèque moins importante, donc à une natalité moins élevée. Le vieillissement de la population joue dès lors un rôle encore plus prédominant. C’est surtout lui qui réorientera la demande, aussi et surtout dans les régions où l’évolution démographique est stable, voire négative. Les générations du baby-boom arrivant à la retraite se mettront à rechercher des appartements plus petits. Les objets de quatre pièces et plus sont à éviter, surtout en zones périphériques. Les investisseurs ne doivent donc pas se laisser attirer par des prix d’acquisition (de terrains et/ou d’immeubles) plus bas que dans les cantons affichant une croissance de la population. Ils peuvent en revanche exploiter un paradoxe: même dans les régions dans lesquelles la population diminue, le nombre de ménages ne devrait pas baisser. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)