La politique monétaire refracture dangereusement la zone euro

vendredi, 20.01.2017

La confirmation hier du maintien des dispositions de relance de la BCE va crisper encore un peu plus les Allemands.

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne à Francfort (BCE), a insisté hier sur le fait que sa politique interventionniste très critiquée en Allemagne allait bientôt prendre fin, mais qu’il n’était pas encore temps au regard de la conjoncture anémique et déflationniste dans l’ensemble de la zone euro.

«Nous devrons bientôt avoir une discussion et une analyse très prudente de la situation, a-t-il précisé. Mais nous n’en sommes pas encore là.»

Ces propos apaisants sont intervenus à un moment où de plus en plus de commentateurs s’inquiètent en Allemagne des effets négatifs de cette politique monétaire très accommodante sur l’inflation, qui s’approche des 2%.

Dans la première économie européenne, les très faibles taux d’intérêt contrarient les épargnants, qui s’affolent de voir leurs placements rapporter de moins en moins en termes réels. Le récent bond de l’inflation à 1,7% sur un an en décembre fait craindre des effets d’évaporation destructeurs. Une bonne partie de la classe moyenne semble bien davantage sensible à ce phénomène qu’aux avantages de la politique monétaire européenne sur l’euro et la compétitivité de l’importante industrie d’exportation.

Le président de l’institut économique allemand Ifo Clemens Fuest, adversaire déclaré des acquisitions de dettes et des taux bas pratiqués par la Banque centrale européenne, n’a pas manqué de déclarer hier qu’il regrettait ce statu quo attendu de la banque centrale.

Les marchés financiers n’ont guère réagi de leur côté, ce qui laisse penser que les tensions politiques en Europe autour de la politique monétaire ne sont pas encore de nature à les alarmer.

Les prix à la consommation sur l’ensemble de la zone n’ont augmenté que de 1,1% sur un an en décembre, après 0,6% seulement en novembre. Ces hausses reflètent en plus principalement celles des prix de l’énergie. Il n’y a pas encore de véritable signe convaincant d’une tendance inflationniste sous-jacente. page 18

SUITE PAGE 18 (Abonnés)