La diversification à partir du tennis

jeudi, 19.01.2017

Technis. La start-up vaudoise et ses sols connectés passe à la vitesse supérieure. Premiers tests à Palexpo et au Swiss Tech Convention Center.

Johan Friedli



Tout est parti de courts de tennis connectés mais Technis voit maintenant bien plus grand. Créée à l’EPFL, la start-up vit actuellement un moment charnière. Wiktor Bourée et Martin Hofmann, ses fondateurs, se sont rendu compte que le potentiel des sols connectés allait au-delà du tennis et même...