Genève et Bâle vingt-sept ans après le grand schisme horloger

jeudi, 19.01.2017

SIHH. Le salon de haute horlogerie déborde largement des trente exposants officiels Toute l’industrie en bénéficie

Stéphane gachet



L’industrie horlogère a cherché pendant des années une bonne formule pour justifier l’existence de deux salons tenus à quelques mois d’écart à Genève et à Bâle. Le SIHH avait été créé à l’initiative du légendaire Alain Dominique Perrin, alors dirigeant de Cartier (Richemont). L’objectif était d’ancrer la notion de haute horlogerie à Genève avec une formule nettement plus intime et exclusive que Bâle.

Vingt-sept ans plus tard, la différence est moins évidente. Cette année tout particulièrement, puisque le nombre d’exposants n’a jamais été aussi important (trente) dans l’enceinte officielle du SIHH. Eu égard à l’arrivée des marques haute horlogerie de Kering et à la création d’un sous-salon, le «carré des horlogers», ouvert l’an dernier à une poignée d’indépendants. Et élargi cette année à treize exposants.

Un nombre qui signale peut-être le seuil critique de l’exercice, certains exposants ayant déjà des doutes sur la sélection et le nombre de marques invitées.

Le point est d’autant plus sensible que le coût de participation au SIHH reste très supérieur à la formule «off» qui prévalait précédemment. Quand les mêmes indépendants tenaient salon dans les suites des hôtels de la rade.

Cette ouverture résonne aussi comme une réponse à la présence toujours plus marquée à Genève, lors de la «wonder week» (expression bien trouvée de Gregory Pons, BusinessMontres) des groupes concurrents de Richemont.

Dont Franck Muller ou LVMH, particulièrement bien organisés cette année, et une nuée d’indépendants toujours répartis dans la ville. De fait, si l’objectif du salon de Genève était à l’origine de donner aussi à Richemont une certaine avance sur les carnets de commande des distributeurs, le SIHH apparaît plus aujourd’hui comme une sorte de pré-Bâle. Hors Richemont, presque toutes les autres marques ont adopté ce double agenda. Page 4

