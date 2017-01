Quand l’inflation génère de l’insolvabilité

jeudi, 19.01.2017

Christian Affolter



Une légère reprise de l’inflation dans un environnement de croissance économique mondiale toujours insuffisante semble tout à fait supportable. Voire souhaitable, pour que les banques centrales disposent de nouveau – enfin – d’une certaine marge pour sortir les taux de leurs niveaux planchers historiques. Les perspectives pour les valeurs financières s’améliorent, et la hausse de coûts liée à l’achat de matières premières devrait avoir d’autant moins d’impact sur les marges des entreprises d’autres secteurs qu’il y a davantage de latitude pour répercuter celle-ci sur les prix de vente. Un certain optimisme paraît donc se justifier.

Les analyses portant plutôt sur la précarité que sur le potentiel des entreprises, la probabilité et la fréquence de cas d’insolvabilité mettent cependant en évidence que ce scénario idéal ne vaut pas dans tous les cas. La première hausse des faillites à l’échelle mondiale depuis sept ans, prédite par Euler Hermes, mérite d’autant plus l’attention que cette évaluation doit toucher les entreprises de toute taille, cotées sur un marché actions ou obligations (public ou non).

Cette hausse laisse en particulier penser qu’un modèle d’affaires concentré sur les volumes sera plus encore mis sous pression que par le passé, dépendant trop étroitement de prix compétitifs. Le retour de l’inflation marque tout de même un changement de paradigme. Il pourrait laisser tomber des entreprises déjà en difficultés dans l’insolvabilité, surtout s’il est accompagné d’une hausse de taux.

Ces dernières années, bon nombre d’entreprises ont été capables d’améliorer leurs bénéfices malgré une hausse du chiffre d’affaires nettement en-deçà de ce qui pourrait être qualifié de reprise. Une embellie sur le plan du résultat net pouvant être due tant à des améliorations de la productivité qu’à des diminutions de coûts. La stabilité, voire légère baisse des prix y a contribué.

Côté statistiques d’insolvabilité, l’inflation en hausse risque de venir rappeler ce que les résultats des entreprises cotées ont réussi à faire oublier l’insuffisance de la croissance économique. Surtout si le regain d’activité reste inférieur au renchérissement, comme ce pourrait être le cas si les hausses de prix étaient essentiellement provoquées par les matières premières.

Un renchérissement plus vigoureux laisse moins d’espace aux réductions de coûts, l’évolution du chiffre d’affaires revenant au premier plan. La recherche de positions de leader sur des marchés de niche permettent d’obtenir une marge de manœuvre cruciale pour adapter les prix en cas de hausse des coûts.

Ces positions offrent aussi une certaine protection contre l’effet domino touchant de petites sociétés lorsqu’une grande entreprise qu’elles approvisionnent cesse ses activités.

Ce qui est positif dans ce contexte, c’est que la situation en Suisse ne semble pas se détériorer. Elle se caractérise par une stabilité exceptionnelle en comparaison internationale. La meilleure preuve de la capacité de digérer des chocs de toute sorte pouvant affecter les exportations.n