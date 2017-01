RIE III: l’indispensable boîte à outils

jeudi, 19.01.2017

Petit guide de navigation à l’usage des entreprises qui anticipent une acceptation de la RIE III le 12 février.

Denis Boivin*



La mise en œuvre du paquet de la troisième Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) ne sera entièrement terminée que lorsque le Conseil fédéral et le département fédéral des finances auront émis les ordonnances d’application. S’agissant de la patent box en particulier, et des intérêts notionnels sur le capital de sécurité. Les cantons devront également mettre en œuvre cette réforme.

La RIE III contient également des mesures de politique budgétaire (mesures de compensation verticale, modification de la péréquation des ressources et contributions complémentaires), qui ne sont toutefois pas abordées ici.

La loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse adoptée par l’Assemblée fédérale le 17 juin dernier (loi sur la RIEIII), modifie plusieurs lois fédérales. La présente contribution n’analyse pas les modifications apportées à la loi fédérale du 3 octobre 2013 sur la péréquation financière et la compensation des charges. Elle se borne à passer en revue les diverses mesures fiscales adoptées, modifiant la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

lSuppression des régimes fiscaux cantonaux. Les dispositions légales de la LHID permettant aux cantons d’exonérer fiscalement les sociétés holding et de traiter de façon privilégiée les sociétés dites de domicile ou administratives sont abrogées. Il en va de même d’ailleurs des pratiques administratives fédérales en matière d’imposition des sociétés principales et des établissements financiers stables (Swiss Finance Branch).

Concernant les personnes morales qui ont bénéficié de ces statuts fiscaux spéciaux avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, les réserves latentes existant au moment de cette modification, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les 5 ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. Le montant de ces réserves latentes doit être fixé par une décision de l’autorité de taxation. A noter que les cantons peuvent ainsi fixer un taux d’imposition distinct du taux ordinaire d’impôt sur le bénéfice, mais qu’ils ne sont pas obligés de le faire.

lPatent Box. Il existe bien évidemment un risque que les sociétés établies en Suisse qui bénéficiaient jusqu’alors d’un régime fiscal favorisé quittent notre pays vers d’autres cieux plus cléments en termes d’imposition.

Dès lors, l’Assemblée fédérale a décidé de mettre à disposition des entreprises assujetties en Suisse toute une série d’outils leur permettant, en fonction de leurs spécificités, de bénéficier de certains avantages fiscaux.

Nous précisons que les outils fiscaux sont, pour l’heure, admis au niveau international, de telle sorte que la communauté internationale ne saurait critiquer l’approche choisie par la Confédération suisse.

Parmi ces outils, citons le statut fiscal de Patent Box. Celui-ci n’est introduit qu’au niveau cantonal dans la LHID. Ainsi, la part du résultat provenant de brevets et de droits comparables attribuable à des dépenses engagées par le contribuable (indépendants et personnes morales) en faveur de la recherche et du développement est imputée sur les bénéfices nets imposables avec une réduction de 90%.

Les cantons peuvent toutefois prévoir une réduction moindre. Le Conseil fédéral doit encore édicter des dispositions d’exécution, notamment au sujet de la définition des droits comparables, de la détermination du résultat provenant de brevets et de droits comparables ainsi que des obligations en matière de documentation qui incombent au contribuable qui demande la réduction.

À noter encore que le Conseil fédéral peut notamment considérer comme des droits comparables les inventions non brevetées de petites et moyennes entreprises ainsi que les logiciels. Ce faisant, il veille à garantir une imposition compétitive des revenus provenant de brevets et de droits comparables. Les dispositions d’exécution sont examinées périodiquement et, au besoin, modifiées.

En vue de favoriser l’innovation, les cantons peuvent autoriser une déduction maximale de 150% des dépenses de recherche et développement supérieures aux charges justifiées par l’usage commercial. Ces dépenses ne sont toutefois déductibles que dans la mesure où elles ont été consenties en Suisse directement par le contribuable (indépendants et personnes morales) ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers. Le Conseil fédéral définit dans les dispositions d’exécution les dépenses de recherche et développement.

lImpôt sur le bénéfice corrigé des intérêts sur le capital propre supérieur à la moyenne (NID). Le Parlement a décidé d’introduire, tant au niveau de la LIFD que de la LHID, la possibilité pour les personnes morales de déduire les intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité, au titre des charges justifiées par l’usage commercial.

Il s’agit là de permettre à des entreprises dont la part du capital propre dépasse le capital propre nécessaire à l’activité commerciale à long terme de diminuer leur assiette imposable.

Le capital propre de sécurité se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixé en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernés, les participations et les actifs non nécessaires à l’exploitation étant notamment exclus de ce calcul.

Le taux des intérêts notionnels se fonde sur le rendement des obligations de la Confédération sur 10 ans. Le calcul est effectué à la fin de la période fiscale sur la base de la valeur moyenne des différents actifs. Enfin, le Département fédéral des finances édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Les cantons sont libres d’introduire cette charge justifiée par l’usage commercial. Ils ne peuvent toutefois le faire que si les dividendes découlant de participations détenues dans la fortune privée équivalant à 10% du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative sont imposés à 60% au moins.

lLimitation des allégements. Il ne s’agit là d’un outil qui est à la disposition non des entreprises, mais des cantons. En effet, le législateur est d’avis qu’il convient de donner la possibilité aux cantons de limiter la réduction fiscale, de telle sorte que les entreprises contribuables paient dans tous les cas un montant d’impôt calculé sur le bénéfice imposable.

Ainsi, la LHID prévoit que la réduction fiscale globale relative à la Patent Box, à la déduction des dépenses de recherche et développement, ainsi qu’à l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts ne doit pas dépasser 80% du bénéfice imposable avant déduction des pertes reportées, à l’exclusion du rendement net des participations, et avant déduction des réductions précitées. En outre, et c’est important de le préciser, l’ensemble des réductions ne doit pas entraîner de report de pertes. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

lAutres outils à disposition. Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le capital propre lié à des participations, à des brevets et d’autres droits comparables ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe. Cette mesure permet aux cantons d’adopter deux taux différents pour l’impôt sur le capital.

Le contribuable peut déclarer les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle qu’il a créée lui-même, au début de l’assujettissement à l’impôt, celles-ci n’étant alors pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées existant alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

lL’imputation forfaitaire d’impôt est également possible pour les établissements suisses de groupes étrangers. Mode d’emploi?

Comme vous aurez pu aisément le constater, les outils qui se trouvent dans cette boite à outils fiscaux ne peuvent s’employer sans prendre certaines précautions.

Ainsi, même si le législateur n’a pas à proprement parler rédigé de mode d’emploi, les spécialistes fiscaux sont à votre disposition pour vous aider à choisir la meilleure option.

Il est important de préciser qu’indépendamment de l’issue du scrutin populaire du 12 février 2017, il pourrait être d’ores et déjà envisagé de prendre des mesures à titre préventif, à tout le moins s’agissant de la planification de celles-ci.

* Avocat, expert fiscal, partner, directeur ligne de produits fiscalité et droit

de BDO SA