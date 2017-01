Répartition de capital: un mariage de raison

jeudi, 19.01.2017

L’intégration du titre exécutoire (347ss CPC) au sein des conventions d’actionnaires (530ss CO) est recommandée.

Laurence Jacquemoud Stephen Street



Dans la vie des affaires, le potentiel de conflits portant sur la répartition de capital entre associés est important. Il suffit de penser aux évènements statiques les plus prévisibles que sont la fondation de l’entreprise, l’entrée d’un nouvel investisseur, la sortie d’un associé, la vente et les difficultés qui peuvent s’y présenter.

De plus, il faut envisager tous les effets interdépendants dits dynamiques qui viennent modifier l’allocation du capital (clauses anti-dilution, exercice de droits de conversion, octroi de warrants en faveur de la Direction, préférence de liquidation ou autres clauses particulières qui ne concernent qu’une classe d’actionnaires).

Dans ce contexte, si un actionnaire doit obtenir d’un autre l’exécution d’une obligation prévue par exemple dans une convention d’actionnaires, il aura traditionnellement recours à l’action judiciaire (action en exécution ou action en dommages et intérêts) ou à d’autres mesures pratiques d’anticipation (clause pénale, consignation, transfert fiduciaire ou le nantissement des actions par exemple).

Or, et à condition de s’y prendre à l’avance, il existe depuis quelques temps un moyen plus efficace de régler ces conflits: le titre exécutoire passé par devant un notaire.

Le titre exécutoire autorise une partie à faire exécuter (en Suisse mais aussi à l’étranger dans un Etat lié par la Convention de Lugano selon les art. 57ss) directement la prétention qu’il atteste, sans devoir préalablement intenter de procès civil.

Le titre d’exécution doit satisfaire plusieurs conditions (art 347 CPC):

- Prescription cantonale (55 titre final CC);

- Déclaration d’exécution directe (art. 347 let.a CPC);

- Cause juridique mentionnée (art. 347 let. b CPC);

- Prestation déterminée (art. 347 let. c ch.1 CPC), reconnue (let. c ch. 2 CPC) et exigible (let. c ch. 3 CPC).

S’agissant d’une prestation dite non pécuniaire (par exemple l’augmentation de l’allocation en faveur d’un preneur de risque ou sa diminution auprès de celui qui en prend moins), le notaire pourra, sur requête de l’ayant droit, notifier à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixer un délai de 20 jours pour exécuter la prestation (art. 350 al. 1 CPC). Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution (art. 350 al. 2 CPC).

En ce qui concerne les prestations portant sur une somme d’argent (pécunaires), celles-ci s’exécutent par le biais de la procédure de poursuite et le titre exécutoire vaut, dans ce cadre, titre de mainlevée définitive, au sens des art. 80 et 81 LP (art. 349 CPC).

La totalité ou une partie de la convention d’actionnaires pourrait ainsi être exécutée sous ces formes (par exemple l’obligation de vente «drag-along», clause par laquelle tous les actionnaires s’engagent à vendre si une majorité qualifiée est atteinte, permettant de la sorte d’empêcher le blocage de la vente par les minoritaires).

A titre de bref rappel, en pratique, les conventions d’actionnaires régissent notamment, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les modalités d’exercice des droits de vote, des droits réciproques d’emption ou de préemption, des obligations particulières de fidélité entre actionnaires ou à l’égard de la société, des clauses d’interdiction de concurrence, ainsi que des mesures garantissant l’exécution de ces obligations.

L’intégration du titre exécutoire au sein des conventions d’actionnaires est donc fortement recommandée, étant donné l’importance pratique que peuvent revêtir pour les actionnaires certains aspects qui y sont régis. Dans l’hypothèse où la prestation ne peut être déterminée avec exactitude, il est possible de prévoir une obligation dans la convention d’actionnaires d’exécuter (plutôt «de faire établir») à futur un tel titre exécutoire, excepté à souffrir une clause pénale par exemple.

Cette mesure, facile à mettre en place, permet donc d’obtenir plus rapidement et à moindre frais l’exécution d’une prestation stipulée dans une convention d’actionnaires ou dans un autre contrat (par exemple un contrat de prêt), assurant ainsi la volonté sociale et, partant, le bon fonctionnement de l’entreprise.

Il convient cependant de relever que certaines prestations notamment relevant du droit du bail à loyer ou découlant d’un contrat de travail ne peuvent pas être directement exécutoires (art. 348 CPC).

* Notaire à Genève.

** Avocat à Genève,

Spinedi Street Associés