Légère hausse malgré l’incertitude ambiante

jeudi, 19.01.2017

L’indice des valeurs vedette a tout juste réussi à se hisser en territoire positif en dépit du recul des titres bancaires et des valeurs cycliques. SMI à 8312 points.

Zurich est parvenu à se hisser en territoire positif hier à la clôture, après une séance à osciller entre hausse et baisse. Les poids lourds Novartis, et dans une moindre mesure Nestlé, ont soutenu l’indice vedette SMI. Après les déclarations de la Première ministre britannique Theresa May sur...