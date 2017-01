La sainte rotation est une illusion

jeudi, 19.01.2017

Les investisseurs les plus significatifs ne sont pas libres de se défaire de leurs obligations au profit des actions.

Levi-sergio mutemba



La grande rotation entre classes d’actifs ne serait qu’une intox. Il n’y aura pas de déplacement massif hors des obligations au profit des actions. La recherche de Goldman Sachs le proclame contre un consensus qui, face à la perspective d’une politique économique américaine expansionniste, s’attend à une alternance dans l’allocation d’actifs.

De tels scénarios reposeraient sur de la «désinformation», des «demi-vérités», de la «propagande politique». Première objection, la réglementation contraint de nombreux investisseurs à détenir une part importante de dette. Le poids relatif des obligations est ensuite à ses plus bas niveaux depuis trente ans.

Investisseurs étrangers, institutions financières et Fed détiennent à elles seules 60% des 41.000 milliards de dollars du marché de la dette US (hors prêts bancaires). La Fed, qui en détient 10%, sous forme de treasuries et de dette des agences gouvernementales, n’est pas autorisée à détenir des actions. Pas de rotation possible de ce côté-là.

Les compagnies d’assurance disposent de 3200 milliards de dollars d’obligations d’entreprise. Soit 70% de leur portefeuille. Là encore, la réglementation impose des coûts prohibitifs de détention d’actifs risqués. Les fonds de pension sont quant à eux toujours vendeurs nets d’actions. Depuis sept ans environ. Les ménages, eux, sont trop volatils d’un trimestre à l’autre.

Restent les fonds de placement (mutual funds), qui possèdent pour près de 15% du total de la dette américaine. Si la théorie de la rotation était fondée, elle aurait dû toutefois s’observer plusieurs mois plus tôt.

Les flux de capitaux montrent en effet que les fonds de placement ont continué à vendre des actions au profit des obligations au cours du troisième trimestre de l’an dernier. Malgré la reprise des taux d’intérêt.

Malgré la perspective également d’une baisse potentiellement colossale de la valeur des obligations. Goldman Sachs évalue les pertes à environ 4%, soit 500 milliards de dollars.

Scénario basé sur un taux d’intérêt à dix ans de 3% d’ici la fin de l’année. Au taux de 3,4% fin 2017, la perte s’élèverait à 850 milliards de dollars. Chose frappante, le rythme de rotation des obligations vers les actions, qui avait commencé il y a environ deux mois, a récemment décliné. suite page 10