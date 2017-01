L’UDC se pose en rempart contre les naturalisations facilitées

jeudi, 19.01.2017

Le parti soutient l’affiche controversée issue de ses rangs qui montre une femme en burqa.

Les petits-enfants d’immigrés ne doivent pas obtenir plus facilement le passeport rouge à croix blanche. Selon l’UDC, la Suisse naturalise déjà beaucoup plus d’étrangers que les autres pays européens. Il faut renforcer les contrôles et voter non le 12 février.

La Suisse est confrontée...