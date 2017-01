CFF cargo : une chicanerie

jeudi, 19.01.2017

Transfair s’étonne de la décision prise hier par la CTT du Conseil national, à la suite de quoi le Conseil fédéral devra élaborer des propositions pour transformer CFF Cargo en une entreprise autonome.

Maintenant que le transport ferroviaire de marchandise est remis sur pied et que les CFF continuent d’exploiter le fret comme une activité principale, il est incompréhensible et inutile de remettre, déjà, l’externalisation sur le tapis. Une autonomisation de CFF Cargo n’est pas judicieuse, de nouveaux rapports de concurrence seraient, comme d’habitude, préjudiciables aux conditions de travail du personnel ferroviaire (CCT CFF Cargo) et au rail lui-même. – (Transfair)