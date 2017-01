Le retournement spectaculaire des genres au forum de Davos

mercredi, 18.01.2017

XI JINPING. Le président de la République populaire de Chine grand défenseur du libéralisme économique mondial

La scène était prévisible, prévue et bien préparée. A l’ouverture du forum de Davos, le président de la République populaire de Chine Xi Jinping s’est fendu d’un grand discours à la gloire du libre-échange et de la mondialisation. Aucun chef d’un grand Etat développé n’était là pour lui donner la réplique.

Un représentant de l’équipe de transition du nouveau président américain (qui a en quelque sorte réussi à s’imposer dans ce grand rendez-vous sans y participer) s’est timidement réjoui d’entendre un dirigeant chinois faire l’apologie du libre-échange. «Si les Chinois croient réellement à la mondialisation, a ainsi répondu Anthony Scaramucci, ils doivent maintenant se tourner vers nous et nous autoriser à créer une véritable symétrie.» Ce qui a discrètement montré que le vrai débat portait davantage actuellement sur le respect de certaines règles de réciprocité dans la pratique plutôt que sur les grands principes.

Les personnalités présentes à Davos ne semblaient pas s’émouvoir particulièrement à l’idée que le monde devra peut-être vivre dans une économie mondialisée à la chinoise. Le consensus a trouvé Xi Jinping ouvert et mesuré, les questions autres qu’économiques n’ayant pas été abordées: «A entendre le discours de Xi, on oublierait presque qu’il représente un régime autoritaire. Et lorsque l’on écoute Trump, on en vient à oublier qu’il dirige une démocratie.»

Cette édition de Davos quelques semaines après le séisme Trump semble aussi une sorte de nouvelle consécration après plusieurs années de mises en garde par le président Schwab sur les causes du populisme ambiant dans le monde développé: pressions déflationnistes sur les salaires de bas d’échelle, exacerbation des inégalités sociales et du déclassement.

Le World Economic Forum a d’ailleurs placé l’exclusion sociale en tête des risques systémiques pour l’année qui vient de commencer.

«Nous devons écouter ce que disent les gens, a ainsi déclaré Sergio Ermotti, président exécutif du groupe bancaire suisse UBS. Les avantages de la mondialisation sont plus clairs dans le monde émergent que dans le monde développé.» page 19

