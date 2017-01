Leçon à l’intention de Donald Trump

mercredi, 18.01.2017

WEF 2017. Le président chinois Xi Jinping a profité de la tribune de Davos pour avertir que personne ne sortirait gagnant d’une guerre commerciale

Le président chinois Xi Jinping s’est posé hier en champion d’une mondialisation irréversible, offrant à l’élite économique de Davos un profil de gendre idéal du libre-échange et un contrepoint à Donald Trump et ses tentations protectionnistes.

La grande salle du Palais des Congrès était pleine comme un oeuf, signe des attentes des chefs d’entreprises, ministres, décideurs de tout poil réunis cette semaine pour le forum économique mondial.

Ils n’ont pas été déçus. M. Xi a servi un discours de près d’une heure, ciselé de paraboles («l’économie mondiale est un grand océan», «la mondialisation est une lame à double tranchant») et de références littéraires. Surtout, il leur a tenu un discours rassurant et favorable à la mondialisation.

«Nous devons rester attachés au développement du libre-échange (...) et dire non au protectionnisme», et «toute tentative de stopper les échanges de capitaux, technologies et produits (...) est impossible et à rebours de l’histoire», a-t-il dit, plantant une bandérille dans le dos de Donald Trump, sans le nommer.

Le futur président américain, qui prendra ses fonctions vendredi, a bâti son succès électoral en dénoncant les effets de la mondialisation sur les emplois américains et menace d’ériger des barrières douanières.

«Personne n’émergera en vainqueur d’une guerre commerciale», a encore prévenu M. Xi.

«Il a utilisé cette opportunité brillamment pour tenter de prendre le ‘leadership’ mondial», s’est enflammé John Neill, qui dirige le groupe britannique de logistique Unipart, estimant avoir peut-être assisté à un tournant historique. D’autres participants se sont montrés un peu plus mesurés. Car depuis près de 50 ans, Davos réunit des dirigeants d’entreprises, des chefs de gouvernement, des politiciens, des artistes, toute une élite globalement acquise au libre échange sous toutes ses formes.

Alors cette édition revêt une saveur particulière compte tenu de l’hostilité croissante d’une part importante des populations occidentales envers la mondialisation, notamment d’une classe moyenne en voie de déclassement. Ils ont voté Trump, le Brexit (Theresa May doit s’exprimer demain), et vont peut être bousculer le jeu politique en France, en Allemagne, etc.

Klaus Schwab, le fondateur du WEF, est conscient de la fracture. Il a placé cette édition sous le signe de la responsabilité des leaders, estimant qu’il fallait chercher «pourquoi les gens sont en colère et pas satisfaits».

Le WEF – pour qui l’exclusion sociale et les inégalités sont les principaux dangers pour 2017 –a d’ailleurs publié lundi une étude montrant que le revenu annuel médian a reculé dans les pays avancés sur cinq ans.

«Nous devons écouter ce que disent les gens. Les avantages de la mondialisation sont plus clairs dans les pays émergents que dans les pays développés», a commenté pour l’AFP le directeur d’UBS Sergio Ermotti.

Les chefs d’entreprises interrogés par l’AFP ne se sont en revanche pas vraiment émus du discours de Theresa May à Londres, qui a clairement pris la direction d’un Brexit dur.

«Peut on avoir une influence? Non. Nous allons devoir vivre avec», a commenté Heinz Haller, vice-président de Dow Chemicals.

Maintenant que les positions sont claires, il faut que les diplomates «travaillent très fort, sur une période très courte, pour trouver une solution bonne pour l’Europe et le Royaume-Uni», selon Pol Polman, patron d’Unilever.

Sur le dossier du climat, et alors que le plus grand flou entoure la position du président élu, les participants à un déjeuner consacré à l’action des entreprises sur le climat (grands chefs d’entreprises, ancien diplomates, etc), se sont voulus rassurants, estimant que la dynamique que l’accord de Paris à la COP21 était enclenchée et que rien ne pourrait l’arrêter.

La présidence Trump rendra tout au plus «la route un peu chaotique», a voulu croire un des intervenants à ce repas tenu sous l’égide des règles de Chatham House, interdisant d’identifier l’auteur de la déclaration.

Ce forum de Davos est aussi celui des derniers feux de l’adminisatrion Obama de la scène internationale. Le secrétaire d’Etat John Kerry, un habitué des lieux, a livré hier son dernier discours hors des Etats-Unis, avertissant des dangers du populisme auquel pourrait céder le prochaine administration Trump et encourageant l’Europe: «Mon message à mes amis en Europe est le suivant: l’Europe doit croire en elle-même». Aujourd’hui, ce sera le vice-président américain Joe Biden qui fera son dernier discours devant le forum.n

Le discours de Xi enthousiasme la plupart des CEO

«Cela fait des années que je viens à Davos, et c’est le genre de discours qui est habituellement tenu par un président américain», a déclaré John Neill, qui dirige le groupe britannique de logistique Unipart.

«Il y a un siècle, un homme appelé Lenine, était tout près d’ici, à Zurich, en train de préparer une révolution mondiale. Cent ans plus tard, nous avons le dirigeant du premier parti communiste du monde venir au plus gros rassemblement du capitalisme mondialisé pour vanter les mérites de la mondialisation», a déclaré à l’AFP l’ancien premier ministre Suédois Carl Bildt, un autre habitué de Davos. «Lénine est bien mort», a-t-il ajouté.

Comme souvent, le discours de M. Xi était serti de nombreuses allusions historiques et proverbes chinois, mais, Davos oblige, il a aussi cité un monument de la culture occidentale, l’écrivain britannique Charles Dickens ou rendu hommage au discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln en évoquant «le développement du peuple, par le peuple et pour le peuple».

«Si les Chinois croient réellement à la mondialisation, et s’ils croient réellement aux mots de Lincoln, ils doivent maintenant se tourner vers nous et nous autoriser à créer une symétrie, parce que la route de la mondialisation passe par le travailleur américain et la classe moyenne américaine», a réagi l’envoyé de Donald Trump à Davos, Anthony Scaramucci. «Nous voulons avoir une merveilleuse relation avec la Chine», a-t-il dit, alors que M. Trump a souvent critiqué la politique économique de Pékin et menace d’ériger des barrières commerciales.

Et les participants à Davos interrogés par l’AFP ne semblaient pas s’émouvoir de devoir peut être vivre dans une économie mondialisée à la chinoise.

«J’ai entendu un président sage et mesuré», a déclaré le CEO de la banque française Crédit Agricole, Philippe Brassac. «C’est un dirigeant qui endosse, au moins partiellement, la responsabilité du destin de l’humanité», a-t-il dit.

Le vice-président du joailler Swarovski, Dax Lovegrove, l’a trouvé «très encourageant car il promeut l’ouverture et la coopération, ce qui est exactement ce dont le monde a besoin», selon lui.

Pour autant, d’autres vieux routiers de Davos, habitués aux grands discours qui sont tenus ici et qui s’avèrent parfois creux, sont nettement plus circonspects.

«Si on n’écoute que le discours de Xi, on oublierait presque qu’il dirige un régime autoritaire. Si on fait la même chose pour Trump, on oublierait presque qu’il dirige une démocratie», pour l’analyste Ian Bremmer. Pour le chef économiste du cabinet IHS Markit, c’était un «discours très encourageant. M. Xi s’est livré à une défense très rigoureuse et cohérente de la mondialisation». «Mais à la fin, ce qu’ils vont vraiment faire comptera plus que ce que dit le président Xi».n

Les inquiétudes sur la Fed

La politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) a des effets sur le monde entier. Alors que le président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan se montre peu inquiet des hausses d’intérêt aux Etats-Unis, d’autres responsables se soucient de l’impact sur les marchés émergents. La normalisation aux Etats-Unis est une bonne chose, a déclaré hier Thomas Jordan lors d’une table ronde au Forum économique mondial de Davos. Alors que les taux d’intérêt sont encore au plus bas en Europe et au Japon, la Fed a relevé en décembre les taux, en raison d’une économie favorable et a laissé entrevoir des étapes supplémentaires. Le président de la BNS ne croit toutefois pas que cette mesure creuse un fossé massif dans la politique monétaire internationale. La situation économique en Europe va aussi s’améliorer, a-t-il affirmé.

L’économiste chinois et ancien conseiller de la banque centrale chinoise Li Daokui a cependant prévenu que la Fed se devait de tenir compte de la situation internationale. Le dollar américain est à l’heure actuelle plus international et plus important qu’il y a encore 80 ans. L’euro s’est affaibli, le yen se déprécie et le franc est tout simplement trop petit. Si la Fed devait davantage augmenter ses taux d’intérêt, les pays en voie de développement pourraient alors se retrouver en difficulté. David Rubenstein, de la société d’investissement Carlyle Group, a rappelé que de nombreuses entreprises de pays émergents ont emprunté en dollars sur les marchés. Si la valeur de la monnaie américaine devait trop s’apprécier par rapport à leurs devises locales, ces entreprises ne pourraient alors plus rembourser leurs dettes. Sans intervention, un plan de renflouement menace ces pays. «Il serait ironique que le Mexique doive être sauvé par l’administration Trump», a-t-il noté.

Le président du conseil d’administration d’UBS et ancien président de la Bundesbank Axel Weber ne voit pour sa part qu’un espace limité pour de nouvelles hausses des taux d’intérêt. Il est peu probable que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon suivront la Fed dans cette démarche. – (ats)

La quatrième révolution industrielle fait débat

Numérisation, robotique, intelligence artificielle... Les nouvelles technologies bouleversent le quotidien des entreprises mais aussi des employés. En marge du WEF, un groupe d’experts s’est penché hier sur la quatrième révolution industrielle dans le cadre de l’Open Forum.

«Le Canada investit massivement dans les nouvelles technologies, car elles représentent un potentiel économique non négligeable», souligne Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien. Et de citer en exemple l’industrie musicale et des jeux vidéo florissantes dans ce pays. Pour la dirigeante politique, les nouvelles technologies permettent de créer de l’emploi et c’est pour cette raison notamment que les gouvernements se doivent d«investir dans ce secteur.

Il convient toutefois de faire attention à ne laisser personne sur le carreau, au risque de voir l’extrémisme se développer. Le monde politique doit donc, également, selon Mélanie Joly, réaliser un travail d’inclusion sociale.

Pour Allen Blue cofondateur et vice-président du réseau social professionnel LinkedIn, les connaissances en matière de nouvelles technologies doivent se partager car un individu formé et informé risque moins de se retrouver au chômage et d’être victime d’exclusion.

Nicole Schwab, co-fondatrice de la fondation EDGE Certified active dans l’égalité des sexes dans le monde du travail et fille du fondateur du WEF Klaus Schwab, entrevoit, elle, un autre risque: celui de se retrouver coupé de la réalité et de négliger les contacts humains.»Nous devons consacrer plus de temps au présent, afin de développer nos capacités d’empathie et de compassion«, explique-t-elle.

Nicole Schwab insiste aussi sur la responsabilité individuelle.»En matière de nouvelles technologies, nous avons le choix. Nous pouvons choisir le téléphone portable ou le jeu vidéo que nous souhaitons acquérir«, ajoute-t-elle.

Autre écueil: celui de maintenir la diversité culturelle dans le monde numérique.»Le Canada possède deux langues officielles, le français et l’anglais, ainsi que 60 dialectes, il convient de préserver cet héritage, synonyme de croissance, aussi en ligne«, précise Mélanie Joly. A ce sujet, elle ne considère pas le développement du streaming comme un danger, mais l’entrevoit plutôt comme un canal de diffusion de la musique supplémentaire.

Au final,»une technologie est neutre, c«est l’usage qu’en font les hommes qui la rendra bonne ou mauvaise», poursuit Mélanie Joly. Selon Ahmad Iravani directeur du centre d’études sur l’islam et le Moyen-Orient (Center for the Study of Islam and the Middle East, CSIME), toute mauvaise utilisation de la technologie, comme par exemple les drones tueurs, se doit d’être jugée et punie.

Tous les participants au forum de discussion s’accordent sur le fait que le dialogue entre les gouvernements et les acteurs des nouvelles technologies doit être intensifié. Les dirigeants politiques pourront alors pleinement jouer leur rôle de médiateur entre le secteur privé, créateur de ces technologies, et la société civile. – (ats)