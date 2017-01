Fossé colossal entre les clubs européens

mercredi, 18.01.2017

Uefa. Alors que le fair-play financier apporte ses premiers résultats, le football est désormais victime d’un accroissement des inégalités économiques.

Matteo Ianni



Afin de remettre d’aplomb les finances du football et offrir une situation financière plus stable et durable pour les clubs européens, l’UEFA vient d’annoncer les effets et impacts de son fair-play financier. Dans son dernier rapport de benchmarking, on y apprend en effet qu’une baisse notable...