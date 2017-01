Pas d’accaparement étatique

mercredi, 18.01.2017

Logement. La nouvelle loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif augmente le contrôle de l’Etat.

Pierre-Gabriel Bieri*



Le 12 février, en même temps que plusieurs scrutins fédéraux, les Vaudois se prononceront sur la nouvelle loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), qui, comme son nom ne l’indique pas, n’est guère conçue pour préserver ou pour promouvoir, mais plutôt pour accroître le contrôle de l’Etat et des collectivités publiques sur les biens immobiliers du canton.

L’argument brandi par le législateur est celui de l’actuelle pénurie de logements, notamment dans certaines catégories de surface et de prix.

Cette pénurie commence lentement à se résorber, sans l’aide de la nouvelle loi, mais parce que des projets de construction longtemps retardés arrivent progressivement à terme. Pourtant le législateur n’a pas vu les choses ainsi; il a considéré que le salut passait par une acquisition croissante de terrains et d’immeubles par les collectivités publiques. Un des «points noirs» de cette loi, qui a largement motivé le référendum, est ainsi le droit de préemption qui permettra aux communes, subsidiairement à l’Etat, d’acheter des biens immobiliers mis en vente en devançant l’acheteur choisi par le vendeur.

Ce droit de préemption constitue une atteinte grave au droit de propriété. Cette atteinte est-elle justifiée?

Le seul motif, c’est la présomption que les acteurs privés de l’immobilier ne songent qu’à leur profit immédiat et sont incapables d’œuvrer intelligemment pour le bien de la communauté. A supposer que ce soit réellement le cas, on aurait pu imaginer d’autres moyens d’agir; par exemple en négociant de cas en cas, là où cela serait nécessaire, des conventions fixant quelques objectifs minimaux, quelques quantités minimales de logements de telle ou telle catégorie. Mais non, le seul réflexe du législateur est de pousser les pouvoirs publics à acheter toujours davantage de terrains et d’immeubles pour les soustraire à la propriété privée, et cela de manière systématique - car s’il ne s’agissait que de quelques cas isolés, on n’aurait pas fait toute une loi.

En réalité, rien ne dit que les pouvoirs publics seraient bien meilleurs que les propriétaires privés. Si nous vivons une époque où l’intérêt pour la communauté semble parfois s’affaiblir, le phénomène touche les acteurs publics autant que les privés et il n’y a donc pas grand-chose de bon à attendre de la gestion par l’Etat du parc immobilier vaudois.

On en veut pour preuve cette nouvelle loi mal ficelée qui ne fixe aucun objectif précis quant au nombre de nouveaux logements, qui va compliquer et retarder encore les procédures et les transactions, et surtout qui va, absurdement, empêcher la plupart des rénovations destinées à améliorer le confort et l’habilité et limiter fortement celles liées aux améliorations énergétiques.

Bloquer des travaux utiles et préférer des logements vétustes dans l’espoir de les proposer à bas prix, voilà qui laisse mal augurer de la politique immobilière que les pouvoirs publics entendent mener.

La LPPPL vend du vent et les Vaudois seront bien avisés de la refuser.

Centre Patronal