L’initiative pour revaloriser le statut

mercredi, 18.01.2017

Soins infirmiers. Il manque en Suisse dix mille infirmières et infirmiers et la tendance va se poursuivre. La Confédération et les cantons doivent investir pour revaloriser la profession, estime l’organisation faîtière. Elle a lancé une initiative populaire.

L’écart entre la demande en...