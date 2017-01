Les signes forts des résultats 2016

mercredi, 18.01.2017

Philippe Rey



Les premiers chiffres annuels significatifs d’entreprises suisses cotées (ou exercices décalés) sont étonnement bons. Ils s’inscrivent dans le sillage de ce qui a déjà été publié la semaine dernière en plus modeste dans différents secteurs. La plupart des cas sont des chefs de file dans leur domaine: VAT Group, Partners Group, Richemont, Inficon, Geberit (lire page 6), Lindt & Sprüngli (lire page 6) ou Komax. Ce sont des créateurs de valeur de longue date, à différents degrés, qui font valoir des avantages compétitifs stables. Le test deviendra sans doute plus crucial avec des entreprises de moins bonne qualité, ou davantage cycliques. Et il y aura certainement des déceptions.

L’impression générale en début de période de publication est néanmoins très encourageante. Suggérant clairement que la plupart des entreprises parviendront à sortir des résultats au-dessus des prévisions et des consensus.

Structurellement, ce signal fait ressortir deux éléments essentiels. Le premier est que les entreprises et les emplois qu’elles créent ou détruisent reflètent en premier lieu l’économie réelle, davantage que des données macroéconomiques. Même si ces dernières s’avèrent nécessaires.

Le second est qu’à travers ces résultats de première ligne se devine une amélioration substantielle de l’économie mondiale, qui devrait encore se confirmer ou s’accentuer cette année. En particulier en Europe malgré le Brexit.

On peut aussi affirmer que la mondialisation représente une chance pour une multitude d’entreprises suisses qui opèrent en tant que leaders sur leurs différents marchés, en innovant et en optimisant constamment leurs processus d’exploitation et leur organisation.

Il y a là les raisons de résultats en hausse et de l’appréciation du franc à long terme. S’agissant de l’exercice qui commence, les estimations de Thomson Reuters IBES prévoient une progression en moyenne d’un peu moins de 9% des bénéfices des sociétés suisses cotées. On ne fera évidemment pas les difficiles si cela se réalisait. Le marché suisse des actions se négocie à un peu plus de 17 fois les bénéfices estimés. Ce niveau paraît plutôt haut mais n’est pas démesuré, avec une prime de risque de plus de 5,5% en considération du rendement toujours négatif (et en ce sens extraordinaire) des obligations de la Confédération à dix ans.n