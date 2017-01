Le premier Radisson Blu de Suisse romande sera à Genève

mercredi, 18.01.2017

L’enseigne hôtelière de haut de gamme veut ouvrir courant 2020 un établissement de 250 chambres et suites.

Didier Walzer



Le premier hôtel Radisson Blu de Suisse romande aura Genève comme environnement.Il sera plus précisément situé entre le centre-ville et l’aéroport et visera surtout une clientèle d’affaires. «Mais elle disposera également d’une offre de loisirs et de relaxation avec un spa et un fitness sur...