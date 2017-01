L’indice chute après l’intervention de May

mercredi, 18.01.2017

Le SMI a fini en recul de 0,70% à 8304,10 points, avec un plus bas à 8295 et un plus haut à 8350. Le SLI a cédé 0,59% à 1323,69 points et le SPI 0,58% à 9068,59 points.

La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative hier. La Première ministre britannique Theresa May a fourni des détails sur sa vision du processus de sortie de l’Union européenne (Brexit). Ces déclarations ont été qualifiées de «plus réalistes» par des responsables de l’Union...