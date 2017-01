Recentrage sur la transparence fiscale

mercredi, 18.01.2017

Jean-François Deroche. L’enseigne CA Indosuez Wealth Management qu’il dirige à Genève, en Suisse et dans une bonne partie du monde s’est complètement repositionnée dans l’échange automatique d’informations.

Interview: Elsa Foret et François Schaller



Jean-François Deroche. "Nous n'aurons plus de relations d'affaires avec des résidents dans des Etats ne participant pas à l'échange d'informations fiscales."

Shaping Indosuez 2020. C’est le nom d’un ambitieux programme du groupe Indosuez Wealth Management, qui s’inscrit dans le plan à moyen terme global du groupe bancaire français Crédit Agricole (11e banque au monde par les fonds propres Tier 1). Le volume des fonds privés à gérer à l’échelle du monde devrait augmenter de quelque 6% ces quatre prochaines années, avec d’importantes disparités toutefois selon les régions (Global Wealth Report 2016). Indosuez Wealth Management veut se positionner sur cette clientèle transfrontalière.

Dirigée depuis un an par Jean-François Deroche, ancien responsable du groupe Crédit Agricole à New York, la filiale suisse de Indosuez Wealth Management couvre neuf implantations dans cinq pays. La zone de développement comprend les régions Asie, Moyen-Orient, Europe de l’Est et Russie. Soit le monde sans la France/l’Union européenne, l’Afrique et les Amériques.

Le réseau compte 2700 collaborateurs pour des fonds gérés (AuM) de 109 milliards d’euros (début 2016). Dont 1400 personnes en Suisse (43.6 milliards de francs). Plus de 570 collaborateurs travaillent à Genève sur trois sites. 450 personnes à Lausanne-Vennes (CA-PBS) dans ce qui représente le troisième opérateur de in-sourcing en Suisse après Lombard Odier et Avaloq. CA-PBS propose des services d’outsourcing informatique et back office pour dix banques du groupe et dix-sept banques externe en Suisse, en Europe et en Asie. Soit un total de 150 milliards de francs d’actifs gérés. Indosuez Wealth Management en Suisse comprend également une succursale à Zurich et une autre à Lugano.

La grande filiale du groupe Crédit Agricole basée à Genève a été rebaptisée CA Indosuez (Switzerland) SA il y a un an. En quoi le programme Shaping Indosuez 2020 repositionne-t-il maintenant les activités?

La marque Indosuez Wealth Management est désormais commune à toutes les filiales en charge de la gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. Le plan d’entreprise Shaping Indosuez illustre le lancement d’une ère nouvelle. Celle de la transparence fiscale dans une bonne partie du monde. Il entérine le recentrage commencé en 2011, par rapport à ce critère principalement. Nous n’aurons plus de relations d’affaire avec des résidents dans des Etats ne participant pas à l’échange d’informations fiscales aux normes OCDE. Nous nous concentrons sur 90 Etats, alors que nous en couvrions 130 environ précédemment.

Vous dépendez de la régulation bancaire suisse. Avez-vous d’autres consignes du groupe s’agissant de conformité fiscale?

Nous avons demandé à tous nos clients de remplir un formulaire d’auto-certification, c’est-à-dire de conformité fiscale. Le secteur bancaire suisse a obtenu que ce ne soit pas obligatoire, mais nous ne sommes pas les seuls à le faire. C’est pour notre part une exigence du groupe qui nous positionne très clairement par rapport aux problématiques fiscales. L’essentiel du processus de règlement du passé s’est déroulé l’an dernier et sera terminé au premier trimestre de cette année. Les avoirs des clients qui n’ont pas souhaité remplir l’auto-déclaration sont transférés dans d’autres établissements.

Vous avez perdu d’importants actifs sous gestion?

A l’échelle du groupe, nous estimons l’impact à environ 15 milliards de francs pour l’ensemble des recentrages depuis 2012. Cette politique de régularisation des actifs n’a pourtant créé aucun problème commercial insurmontable. La diminution de 5 milliards d’actifs pour CA Indosuez (Switzerland), liés à la première phase du recentrage, a été compensée par des afflux nets de plus de 5 milliards entre 2013 et 2015. L’échange automatique n’entrera en vigueur qu’à la fin de cette année, puis fin 2018, mais nous ne voulions pas attendre. La page est tournée. Notre positionnement est devenu clair et lisible. Nous pouvons d’ores et déjà nous concentrer sur le développement des relations d’affaire.

On entend souvent que cette page tournée correspond aussi à la fin d’un âge d’or de la gestion privée offshore en Suisse. «Transfrontalière», pardon.Et que le swiss banking s’oriente aujourd’hui vers le onshore, avec des filiales sur les différents marchés nationaux pour des dépôts sur place. C’est votre cas?

Clairement non. La transparence fiscale ne va pas du tout mettre fin aux activités transfrontalières de gestion privée. Les clients sont même de plus en plus demandeurs partout dans le monde de multibooking en dehors de leur lieu de résidence, surtout dans les Etats à hauts taux de croissance. Asiatiques en particulier. Dans lesquels les entrepreneurs par exemple, les nouvelles fortunes, veulent pouvoir choisir les Etats dans lesquels ils vont déposer des fonds de manière diversifiée. La Suisse reste de loin le pôle de dépôt le plus important pour la clientèle transfrontalière dans le monde. Environ 25% de parts de marché. Sécurité, stabilité, environnement monétaire sont toujours des arguments qui portent. La Suisse offre aussi une vraie décorrélation par rapport à toutes sortes de normes et d’indicateurs géopolitiqueset économiques. C’est un important élément de diversification dans un monde qui a plutôt tendance à les réduire. Peu de places financières peuvent en dire autant.

Vous avez d’importants objectifs de croissance?

Il ne s’agit nullement d’une course à la taille, nous n’avons pas besoin de cela. Notre taille peut même être considérée comme optimale pour une croissance raisonnable et saine. Nous appartenons à un groupe fondamentalement mutualiste et prudent.

Vous envisagez des acquisitions?

Notre priorité est la croissance organique. Nous acquérons surtout des clients, des équipes parfois dans un environnement de ressources humaines très ouvert en Suisse et à Genève. Mais aussi dans nos zones de prédilection hors Europe. S’agissant d’établissements bancaires, nous recevons régulièrement des dossiers de Suisse, du Moyen-Orient, d’Asie. Il est rare toutefois qu’une banque corresponde à notre business model et objectifs. En revanche, l’accord de référencement avec HSBC à Monaco vers CFM Indosuez correspondait bien à notre vocation de gestion privée transfrontalière.

La gestion privée ne représente que 70% de vos activités à Genève. Il y a aussi la banque de financement et d’investissement, avec notamment les marchés de capitaux, le financement en général, dont le trade finance et le négoce de commodities.

Oui, c’est notre côté intégré. Nos clients aiment en général trouver dans un grand groupe global et universel comme le nôtre différentes offres dépassant la gestion de leurs avoirs. Et historiquement, les banques françaises ont une expertise particulière et reconnue dans le trade finance. Nous sommes la plateforme principale du négoce pour le groupe Crédit Agricole. Genève est la plateforme mondiale du financement du négoce et le restera pour une clientèle toujours plus globalisée. CA Indosuez (Switzerland) est un acteur important dans ce domaine, qui nous place aujourd’hui dans le Top 10, et dont la base de clientèle est historique à Genève. Tout comme nous, qui sommes en Suisse depuis 140 ans!