Indosuez Wealth Management à Genève et dans le monde : Entretien avec le président exécutif

mercredi, 18.01.2017

Jean-François Deroche.

Le point un an après son entrée en fonction à la tête de l’importante filiale du groupe français Crédit Agricole. Avec recentrage sur les Etats d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient pratiquant l’échange automatique d’information. Où il est question également de Lausanne-Vennes et de financement du trading.

SUITE PAGE 03 (Abonnés)