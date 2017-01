Divers Asie

mercredi, 18.01.2017

La Bourse de Hong Kong a terminé hier en hausse sous l’effet d’achats à bon compte avant l’investiture de Donald Trump et un discours de Theresa May, comme celles de Shanghai et Shenzhen avant le chiffre officiel de la croissance chinoise en 2016. A Hong Kong, l’indice Hang Seng a gagné 0,54%...