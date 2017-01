Position plus radicale que prévu

mercredi, 18.01.2017

Brexit. Theresa May a dévoilé hier sa feuille de route. Le Royaume-Uni renonce au marché unique européen.

Le Brexit signifie la sortie du marché unique, a affirmé mardi la Première ministre britannique Theresa May, en défendant une rupture «claire et nette» avec l’Union européenne (UE) pour retrouver le contrôle de l’immigration. Le discours de Theresa May, très attendu après des mois à manier le...