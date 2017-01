Les destinations de l’export se diversifient

mercredi, 18.01.2017

Asie et Amériques montent encore une fois en puissance.

La tendance qui s’est dessinée l’an dernier se confirme: les entreprises suisses exportatrices sont très optimistes. Elles ne l’ont même jamais été autant depuis le second trimestre 2014, selon des estimations publiées par S-GE (ex-OSEC). Ainsi, malgré les difficultés de l’horlogerie et les soubresauts de la pharma, l’industrie exportatrice suisse donne au moins deux raisons d’être optimiste.

Sur la tendance de reprise premièrement, qui s’affirme plus nettement. Les nombreux sondages positifs de l’été et de l’automne dernier se sont traduits dans les chiffres. Bien que les dernières statistiques de l’Administration fédérale des douanes (AFD) pour le mois de novembre sont un peu en dent de scie, et que les chiffres sur l’année ne sont pas encore disponibles, ils étaient sur la bonne voie.

Au troisième trimestre, l’excédent de la balance commerciale avait même dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards de francs sur trois mois.

Autre élément favorable: la diversification des zones d’exportation se poursuit. En ce début d’année, les entreprises sont particulièrement optimistes s’agissant d’Asie et d’Amérique du Nord.

Entamée il y a plusieurs années, la réduction de dépendance a l’Europe donne des résultats. L’UE absorbait plus de 65% des exportations suisses au milieu des années 1990, 60% dans années 2000 et 53% aujourd’hui. L’été dernier, l’AFD soulignait que les échanges avec la France depuis 2008 avaient même subi une baisse de 25%.

Impossible de savoir toutefois quelle est la part de structurel et de conjoncturel: la croissance économique est meilleure en Asie et en Amérique du Nord qu’en Europe. En tout état de cause, les entreprises interrogées visent majoritairement l’Asie et les Etats-Unis dans les six prochains mois. page 9

