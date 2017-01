Alpiq : centrale de Veytaux opérationnelle

mercredi, 18.01.2017

La nouvelle centrale électrique de pompage-turbinage de Veytaux (VD) est pleinement opérationnelle depuis le début de l’année. Elle produira un milliard de kilowattheures (kWh) de pointe par an. L’investissement s’est élevé à 311 millions de francs. Après plus de dix ans d’études et de travaux,...